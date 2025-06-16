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Тайное оружие огородника: этот настой заставит тлю бежать

1:46
Садоводство

Сад — это не только грядки и цветы, но и постоянная борьба. И один из главных врагов здесь — тля. Эти мелкие паразиты атакуют молодые побеги, листья и рассаду, превращая мечты о богатом урожае в разочарование.

Тля
Фото: flickr.com by S. Rae, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тля

Если вовремя не вмешаться, тля уничтожит всё: от томатов и свеклы до укропа и любимых роз. К счастью, есть простые и безопасные способы остановить это нашествие.

Перец чили против тли

Капсаицин, который содержится в остром перце, действует на тлю как ядовитый сигнал. Можно приготовить настой двумя способами:

  • Из порошка — горсть молотого чили заливают литром воды и оставляют на неделю. Получившимся раствором опрыскивают растения.
  • Из свежих стручков — нарезанный перец заливают водой и настаивают 7 дней, но эту смесь нужно обязательно разбавлять водой перед использованием.

Сила молочая

Раствор из молочая (в пропорции 1:1 с водой) работает сразу в двух направлениях: против тли и грибка. Применяют его не чаще двух раз за сезон, но эффект ощутим уже после первого опрыскивания.

Одуванчик в помощь

Да-да, привычный сорняк может стать союзником. 500 г листьев одуванчика заливают водой и настаивают сутки. Полученным настоем обрабатывают растения — он действует и против тли, и против паутинного клеща.

Домашние ароматные барьеры

Есть и превентивные меры. Посадите в огороде ароматные травы, которые отпугивают вредителей:

  • лаванда
  • майоран
  • шалфей

Они не только защитят растения, но и пригодятся на кухне.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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