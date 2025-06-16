Тайное оружие огородника: этот настой заставит тлю бежать

Сад — это не только грядки и цветы, но и постоянная борьба. И один из главных врагов здесь — тля. Эти мелкие паразиты атакуют молодые побеги, листья и рассаду, превращая мечты о богатом урожае в разочарование.
Если вовремя не вмешаться, тля уничтожит всё: от томатов и свеклы до укропа и любимых роз. К счастью, есть простые и безопасные способы остановить это нашествие.
Капсаицин, который содержится в остром перце, действует на тлю как ядовитый сигнал. Можно приготовить настой двумя способами:
Раствор из молочая (в пропорции 1:1 с водой) работает сразу в двух направлениях: против тли и грибка. Применяют его не чаще двух раз за сезон, но эффект ощутим уже после первого опрыскивания.
Да-да, привычный сорняк может стать союзником. 500 г листьев одуванчика заливают водой и настаивают сутки. Полученным настоем обрабатывают растения — он действует и против тли, и против паутинного клеща.
Есть и превентивные меры. Посадите в огороде ароматные травы, которые отпугивают вредителей:
Они не только защитят растения, но и пригодятся на кухне.
Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).
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