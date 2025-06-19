Пивная месть: ночная атака на слизней с впечатляющим результатом

Летние ночи — рай для слизней и кошмар для садовода. Молодые листья, салат, клубника — всё под угрозой. В ходу — дыры, блестящие следы и исчезающие всходы.
А вот и выход: обычное пиво становится ловушкой смерти. Без химии, без усилий, но с грандиозным эффектом уже к утру.
Слизни чувствуют аромат пива за несколько метров.
Запах хмеля и солода действует как магнит.
Ползут, падают в жидкость — и выбраться уже не могут.
Любые плоские и широкие ёмкости: пластиковые контейнеры, крышки от банок, миски.
Дешёвое пиво — хватит 1-2 см на дне каждой ёмкости.
Место: влажные, тенистые участки, грядки с капустой, клубникой, хостами.
Вкопайте ёмкости вровень с почвой, чтобы слизням было удобно "нырнуть".
Вечером — за час до темноты.
Утром — шок-контроль результата: десятки погибших слизней в каждой ловушке.
Добавьте сухие дрожжи — запах станет сильнее.
Обновляйте пиво каждый вечер.
Безопасно для растений и насекомых.
Точечное применение — ставьте там, где беда.
Не тратьте силы на ручной сбор — доверьте работу пенному напитку. А утром просто удалите ловушки — и радуйтесь целым листьям.
Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины. Слизни противопоставляются брюхоногим с хорошо развитой раковиной (улиткам).
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