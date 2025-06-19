Пивная месть: ночная атака на слизней с впечатляющим результатом

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Летние ночи — рай для слизней и кошмар для садовода. Молодые листья, салат, клубника — всё под угрозой. В ходу — дыры, блестящие следы и исчезающие всходы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дачница с кочаном капусты

А вот и выход: обычное пиво становится ловушкой смерти. Без химии, без усилий, но с грандиозным эффектом уже к утру.

Как работает пивная ловушка

Слизни чувствуют аромат пива за несколько метров.

Запах хмеля и солода действует как магнит.

Ползут, падают в жидкость — и выбраться уже не могут.

Что нужно

Любые плоские и широкие ёмкости: пластиковые контейнеры, крышки от банок, миски.

Дешёвое пиво — хватит 1-2 см на дне каждой ёмкости.

Место: влажные, тенистые участки, грядки с капустой, клубникой, хостами.

Вкопайте ёмкости вровень с почвой, чтобы слизням было удобно "нырнуть".

Когда ставить

Вечером — за час до темноты.

Утром — шок-контроль результата: десятки погибших слизней в каждой ловушке.

Бонусы и лайфхаки

Добавьте сухие дрожжи — запах станет сильнее.

Обновляйте пиво каждый вечер.

Безопасно для растений и насекомых.

Точечное применение — ставьте там, где беда.

Не тратьте силы на ручной сбор — доверьте работу пенному напитку. А утром просто удалите ловушки — и радуйтесь целым листьям.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины. Слизни противопоставляются брюхоногим с хорошо развитой раковиной (улиткам).

