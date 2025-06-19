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Пивная месть: ночная атака на слизней с впечатляющим результатом

1:31
Садоводство

Летние ночи — рай для слизней и кошмар для садовода. Молодые листья, салат, клубника — всё под угрозой. В ходу — дыры, блестящие следы и исчезающие всходы.

Дачница с кочаном капусты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дачница с кочаном капусты

А вот и выход: обычное пиво становится ловушкой смерти. Без химии, без усилий, но с грандиозным эффектом уже к утру.

Как работает пивная ловушка

  • Слизни чувствуют аромат пива за несколько метров.

  • Запах хмеля и солода действует как магнит.

  • Ползут, падают в жидкость — и выбраться уже не могут.

Что нужно

  • Любые плоские и широкие ёмкости: пластиковые контейнеры, крышки от банок, миски.

  • Дешёвое пиво — хватит 1-2 см на дне каждой ёмкости.

  • Место: влажные, тенистые участки, грядки с капустой, клубникой, хостами.

Вкопайте ёмкости вровень с почвой, чтобы слизням было удобно "нырнуть".

Когда ставить

  • Вечером — за час до темноты.

  • Утром — шок-контроль результата: десятки погибших слизней в каждой ловушке.

Бонусы и лайфхаки

  • Добавьте сухие дрожжи — запах станет сильнее.

  • Обновляйте пиво каждый вечер.

  • Безопасно для растений и насекомых.

  • Точечное применение — ставьте там, где беда.

Не тратьте силы на ручной сбор — доверьте работу пенному напитку. А утром просто удалите ловушки — и радуйтесь целым листьям.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины. Слизни противопоставляются брюхоногим с хорошо развитой раковиной (улиткам).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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