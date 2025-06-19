Двойной урожай и ни одного вредителя: как посадить лук с морковью правильно

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Есть на огороде такая пара, которой вредители объявили войну. Морковная муха портит корнеплоды, луковая — подтачивает луковицы. Но стоит посадить эти две культуры рядом — и начинается взаимная защита. Один запах — и враги бегут.

Фото: commons.wikimedia.org by אורן פלס, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Морковь

Как всё работает

Лук отпугивает морковную муху резким ароматом — та не может найти морковь, чтобы отложить яйца.

Морковь, в свою очередь, защищает лук: ботва выделяет вещества, которые не нравятся луковой мухе.

Как посадить вместе

Чтобы защита работала, важна череда рядов, а не просто соседство:

Один ряд лука, один — моркови, и так по всей грядке.

Расстояние между рядами — как обычно: 15-25 см.

Лук в ряду сажают плотнее: по 5-10 см друг от друга.

Морковь — в стандартном режиме посева.

Не сажать отдельными блоками! Это снижает эффект защиты.

Какие сорта подойдут

У моркови выбирайте сорта с густой ботвой — она и защищает.

У лука — острые сорта, их запах сильнее, чем у сладких салатных.

Что получится

Чистая морковь — без червоточин и уродливых ходов.

Здоровый лук — без подгнивших донцев и личинок.

Без химии — только аромат и правильно подобранные соседи.

Двойной урожай с одной грядки — экономия места и усилий.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

