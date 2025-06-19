Двойной урожай и ни одного вредителя: как посадить лук с морковью правильно

Есть на огороде такая пара, которой вредители объявили войну. Морковная муха портит корнеплоды, луковая — подтачивает луковицы. Но стоит посадить эти две культуры рядом — и начинается взаимная защита. Один запах — и враги бегут.
Лук отпугивает морковную муху резким ароматом — та не может найти морковь, чтобы отложить яйца.
Морковь, в свою очередь, защищает лук: ботва выделяет вещества, которые не нравятся луковой мухе.
Чтобы защита работала, важна череда рядов, а не просто соседство:
Один ряд лука, один — моркови, и так по всей грядке.
Расстояние между рядами — как обычно: 15-25 см.
Лук в ряду сажают плотнее: по 5-10 см друг от друга.
Морковь — в стандартном режиме посева.
Не сажать отдельными блоками! Это снижает эффект защиты.
У моркови выбирайте сорта с густой ботвой — она и защищает.
У лука — острые сорта, их запах сильнее, чем у сладких салатных.
Чистая морковь — без червоточин и уродливых ходов.
Здоровый лук — без подгнивших донцев и личинок.
Без химии — только аромат и правильно подобранные соседи.
Двойной урожай с одной грядки — экономия места и усилий.
Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.