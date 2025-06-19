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Двойной урожай и ни одного вредителя: как посадить лук с морковью правильно

1:29
Садоводство

Есть на огороде такая пара, которой вредители объявили войну. Морковная муха портит корнеплоды, луковая — подтачивает луковицы. Но стоит посадить эти две культуры рядом — и начинается взаимная защита. Один запах — и враги бегут.

Морковь
Фото: commons.wikimedia.org by אורן פלס, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Морковь

Как всё работает

  • Лук отпугивает морковную муху резким ароматом — та не может найти морковь, чтобы отложить яйца.

  • Морковь, в свою очередь, защищает лук: ботва выделяет вещества, которые не нравятся луковой мухе.

Как посадить вместе

Чтобы защита работала, важна череда рядов, а не просто соседство:

  • Один ряд лука, один — моркови, и так по всей грядке.

  • Расстояние между рядами — как обычно: 15-25 см.

  • Лук в ряду сажают плотнее: по 5-10 см друг от друга.

  • Морковь — в стандартном режиме посева.

Не сажать отдельными блоками! Это снижает эффект защиты.

Какие сорта подойдут

  • У моркови выбирайте сорта с густой ботвой — она и защищает.

  • У лука — острые сорта, их запах сильнее, чем у сладких салатных.

Что получится

  • Чистая морковь — без червоточин и уродливых ходов.

  • Здоровый лук — без подгнивших донцев и личинок.

  • Без химии — только аромат и правильно подобранные соседи.

  • Двойной урожай с одной грядки — экономия места и усилий.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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