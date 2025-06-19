Крыжовник тает на солнце? Один приём спасает урожай даже в самый зной

Июнь становится настоящим испытанием для крыжовника. Ягоды мельчают, осыпаются недозревшими, кусты выглядят уставшими от палящего солнца. Полив помогает ненадолго — влага мгновенно испаряется с горячей почвы.
Но есть способ, который делает разницу: органическая мульча. Казалось бы, просто сено или трава, а работает как кондиционер для корней.
Сохраняет влагу после полива: вода не испаряется сразу, корни успевают напиться.
Снижает температуру почвы: корневая система остаётся в прохладе, без стресса.
Делает ягоды крупнее и слаще: крыжовник тратит силы на плоды, а не на выживание.
Устраняет конкуренцию с сорняками: меньше прополки — больше урожая.
Служит удобрением: со временем мульча перегнивает и подкармливает куст.
Скошенная трава без семян
Молодые сорняки
Солома, сено
Компост
Мелкие ветки после обрезки
Дождитесь, пока почва прогреется (конец мая — начало июня).
Удалите сорняки под кустом.
Хорошо пролейте землю.
Уложите слой мульчи не менее 5-7 см (лучше — 10).
Отступите от основания куста 5-10 см, чтобы избежать гнилей.
Распределите по всей проекции кроны.
Если мульча осядет в течение лета — слой можно пополнить.
Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).
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