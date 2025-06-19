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Крыжовник тает на солнце? Один приём спасает урожай даже в самый зной

1:33
Садоводство

Июнь становится настоящим испытанием для крыжовника. Ягоды мельчают, осыпаются недозревшими, кусты выглядят уставшими от палящего солнца. Полив помогает ненадолго — влага мгновенно испаряется с горячей почвы.

Крыжовник
Фото: szarada.net by Przemek P, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крыжовник

Но есть способ, который делает разницу: органическая мульча. Казалось бы, просто сено или трава, а работает как кондиционер для корней.

Что даёт мульчирование

  • Сохраняет влагу после полива: вода не испаряется сразу, корни успевают напиться.

  • Снижает температуру почвы: корневая система остаётся в прохладе, без стресса.

  • Делает ягоды крупнее и слаще: крыжовник тратит силы на плоды, а не на выживание.

  • Устраняет конкуренцию с сорняками: меньше прополки — больше урожая.

  • Служит удобрением: со временем мульча перегнивает и подкармливает куст.

Что использовать

  • Скошенная трава без семян

  • Молодые сорняки

  • Солома, сено

  • Компост

  • Мелкие ветки после обрезки

Как правильно мульчировать

  1. Дождитесь, пока почва прогреется (конец мая — начало июня).

  2. Удалите сорняки под кустом.

  3. Хорошо пролейте землю.

  4. Уложите слой мульчи не менее 5-7 см (лучше — 10).

  5. Отступите от основания куста 5-10 см, чтобы избежать гнилей.

  6. Распределите по всей проекции кроны.

Если мульча осядет в течение лета — слой можно пополнить.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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