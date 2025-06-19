Крыжовник тает на солнце? Один приём спасает урожай даже в самый зной

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Июнь становится настоящим испытанием для крыжовника. Ягоды мельчают, осыпаются недозревшими, кусты выглядят уставшими от палящего солнца. Полив помогает ненадолго — влага мгновенно испаряется с горячей почвы.

Фото: szarada.net by Przemek P, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крыжовник

Но есть способ, который делает разницу: органическая мульча. Казалось бы, просто сено или трава, а работает как кондиционер для корней.

Что даёт мульчирование

Сохраняет влагу после полива: вода не испаряется сразу, корни успевают напиться.

Снижает температуру почвы : корневая система остаётся в прохладе, без стресса.

Делает ягоды крупнее и слаще : крыжовник тратит силы на плоды, а не на выживание.

Устраняет конкуренцию с сорняками : меньше прополки — больше урожая.

Служит удобрением: со временем мульча перегнивает и подкармливает куст.

Что использовать

Скошенная трава без семян

Молодые сорняки

Солома, сено

Компост

Мелкие ветки после обрезки

Как правильно мульчировать

Дождитесь, пока почва прогреется (конец мая — начало июня). Удалите сорняки под кустом. Хорошо пролейте землю. Уложите слой мульчи не менее 5-7 см (лучше — 10). Отступите от основания куста 5-10 см, чтобы избежать гнилей. Распределите по всей проекции кроны.

Если мульча осядет в течение лета — слой можно пополнить.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

