Сорняки исчезли за ночь: простой трюк с солью, который работает лучше тяпки

Садовая борьба с сорняками чаще всего превращается в вечную гонку — вы их выдёргиваете, а они растут с удвоенной силой. Но решение оказалось куда проще, чем кажется: спасение — в обычной соли.
Поваренная соль — не только приправа, но и эффективный гербицид. Раствор вытягивает влагу из растений, и уже к утру сорняки вянут прямо на глазах.
Рецепт простой:
1 стакан соли
на 10 литров воды
тщательно перемешать — и раствор готов.
Поливать нужно точечно, строго по листве и стеблям сорняка. Важно избегать попадания в почву рядом с овощами — соль может повредить и полезным культурам.
Лучше всего проводить такую "атаку" вечером. Утром вы уже заметите результат: зелёные захватчики увянут, а участок станет заметно чище.
Не превышайте дозировку — иначе рискуете испортить плодородный слой.
Никогда не применяйте раствор на весь участок — это точечное оружие, не замена дождю.
Метод особенно удобен на дорожках, между плиткой, вдоль заборов.
Соль стоит копейки, а работает быстро. Забытые уголки сада можно привести в порядок без многочасовых прополок и болей в пояснице.
Со́рные расте́ния или сорняки́ (от "сор"), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).
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