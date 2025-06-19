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Сорняки исчезли за ночь: простой трюк с солью, который работает лучше тяпки

1:21
Садоводство

Садовая борьба с сорняками чаще всего превращается в вечную гонку — вы их выдёргиваете, а они растут с удвоенной силой. Но решение оказалось куда проще, чем кажется: спасение — в обычной соли.

прополка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
прополка

Как это работает

Поваренная соль — не только приправа, но и эффективный гербицид. Раствор вытягивает влагу из растений, и уже к утру сорняки вянут прямо на глазах.

Рецепт простой:

  • 1 стакан соли

  • на 10 литров воды

  • тщательно перемешать — и раствор готов.

Как применять

Поливать нужно точечно, строго по листве и стеблям сорняка. Важно избегать попадания в почву рядом с овощами — соль может повредить и полезным культурам.

Лучше всего проводить такую "атаку" вечером. Утром вы уже заметите результат: зелёные захватчики увянут, а участок станет заметно чище.

Что важно помнить

  • Не превышайте дозировку — иначе рискуете испортить плодородный слой.

  • Никогда не применяйте раствор на весь участок — это точечное оружие, не замена дождю.

  • Метод особенно удобен на дорожках, между плиткой, вдоль заборов.

Соль стоит копейки, а работает быстро. Забытые уголки сада можно привести в порядок без многочасовых прополок и болей в пояснице.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от "сор"), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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