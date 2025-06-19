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Пышная зелень и пустота в земле: в чём ошибка при выращивании лука

1:43
Садоводство

Желание вырастить лук покрупнее оборачивается катастрофой: многие с добрыми намерениями буквально "кормят его до смерти". В результате вместо щедрого урожая — пышная ботва и пустые грядки.

Лук-шалот
Фото: commons.wikimedia.org by Shark2025, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лук-шалот

На деле всё проще: важны не объёмы, а точность и время. Есть всего два ключевых момента, когда растения действительно нуждаются в подкормке — и только тогда она приносит пользу.

Первый этап — рост пера

Как только на луке появляется пара настоящих листьев, это сигнал к первой подпитке. Здесь отлично работает настой куриного помета — он насыщает зелёную массу и даёт растению силы для дальнейшего развития.

Второй этап — формирование луковицы

Спустя 14 дней после первой подкормки наступает решающий момент: теперь растению необходим калий. И самый надёжный и безопасный его источник — древесная зола. Она помогает заложить крупные, здоровые головки.

Опасные ошибки

  • Свежий навоз для лука — табу. Он тормозит развитие и вызывает гниение луковиц.

  • Азотные удобрения в избыточных дозах и не в то время приводят к тому, что вся энергия уходит в перо. Луковица же остаётся маленькой и слабой.

В итоге ботва — как джунгли, а под землёй — ничего путного. Чтобы не разочароваться, важно соблюдать баланс: меньше, но вовремя и по делу.

Лук быстро чувствует, где перебор, а где забота. Умеренные, точные подкормки — не каприз, а залог золотистых, сочных луковиц. Только разумный подход даёт по-настоящему вкусный и щедрый результат.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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