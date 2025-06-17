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Один раствор в июне — и урожай томатов будет в два раза больше

1:32
Садоводство

Июнь — не просто лето. Это решающий момент для будущего урожая томатов: как только появляются первые завязи, растения особенно уязвимы. Пропустишь — и прощай, ведро ароматных плодов.

Помидоры, томаты
Фото: local tomatoes by liz west from Boxborough, MA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Помидоры, томаты

Но есть одна проверенная хитрость: простая подкормка, которая запускает в растении настоящий "турборежим" цветения и роста. Всего два компонента, зато результат — как у опытного агронома.

Что нужно:

  • Борная кислота — отвечает за цветочные кисти и устойчивость завязей.

  • Кальциевая селитра — укрепляет ткани и защищает от болезней.

Сначала борную кислоту (в порошке) нужно растворить в тёплой воде — так она быстрее активизируется. Затем влить получившийся концентрат в ведро с чистой водой и добавить туда ложку кальциевой селитры. Всё тщательно перемешать.

Полученным раствором поливают томаты под корень. На один куст уходит примерно 1-2 литра.

Что происходит дальше:

Бор помогает растению не сбрасывать завязи и формировать новые цветочные кисти. А кальций делает стебли и листья плотнее, защищая их от гнили, растрескивания и прочих бед.

Главное — успеть в июне

Если провести эту подкормку именно сейчас, томаты получат мощный толчок к развитию. Растения становятся крепче, плодоношение обильнее, а сами помидоры — налитые, ровные и сладкие.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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