Эти растения сводят с ума: разрастаются, выживают всё вокруг — и не сдаются

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Почти каждый садовод хоть раз попадался: увидел красивый кустик, купил — и через год понял, что зря. Потому что этот милый цветочек оказался тихим агрессором. Он вытесняет соседей, захватывает клумбы и не желает останавливаться.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ирис

Коварные любимцы

Некоторые декоративные растения красивы, неприхотливы и приживаются на "ура". А потом — вырываются из-под контроля. Барвинок, вербейник, ландыш, живучка, мята и сныть — всё это потенциальные враги вашего цветника. Они быстро ползут корнями, осваивают территорию, выживают остальные культуры и сопротивляются любой попытке изгнания. Лучше сразу сажать таких в контейнерах или ограничивать их специальными барьерами.

Молчаливые захватчики

Есть и те, кто действует помягче. Они не агрессивны, но любят разрастись: флоксы, анафалис, ирис, камнеломка. Без контроля они расползутся по всему саду, пусть и не угнетая соседей. Секрет в регулярном разделении кустов и сдерживании границ.

Самосев — садоводам назло

Отдельная история — растения, которые сеются сами и везде. Мак, аквилегия, дербенник, наперстянка. Не сажали, но вдруг выросло? Значит, ветер или пчёлы помогли. Такие растения стоит строго контролировать — удалять соцветия до созревания семян.

Прежде чем внести новинку на участок, стоит подумать: не окажется ли она цветочным "оккупантом", от которого потом будет невозможно избавиться?

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

