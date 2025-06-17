Эти растения сводят с ума: разрастаются, выживают всё вокруг — и не сдаются

Почти каждый садовод хоть раз попадался: увидел красивый кустик, купил — и через год понял, что зря. Потому что этот милый цветочек оказался тихим агрессором. Он вытесняет соседей, захватывает клумбы и не желает останавливаться.
Некоторые декоративные растения красивы, неприхотливы и приживаются на "ура". А потом — вырываются из-под контроля. Барвинок, вербейник, ландыш, живучка, мята и сныть — всё это потенциальные враги вашего цветника. Они быстро ползут корнями, осваивают территорию, выживают остальные культуры и сопротивляются любой попытке изгнания. Лучше сразу сажать таких в контейнерах или ограничивать их специальными барьерами.
Есть и те, кто действует помягче. Они не агрессивны, но любят разрастись: флоксы, анафалис, ирис, камнеломка. Без контроля они расползутся по всему саду, пусть и не угнетая соседей. Секрет в регулярном разделении кустов и сдерживании границ.
Отдельная история — растения, которые сеются сами и везде. Мак, аквилегия, дербенник, наперстянка. Не сажали, но вдруг выросло? Значит, ветер или пчёлы помогли. Такие растения стоит строго контролировать — удалять соцветия до созревания семян.
Прежде чем внести новинку на участок, стоит подумать: не окажется ли она цветочным "оккупантом", от которого потом будет невозможно избавиться?
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.