Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роль в Белом лотосе изменила всё: как Патрик Шварценеггер превзошёл отца в глазах поклонниц
Мотор ещё жив, а машина уже не едет: как электроника убивает
Четвероногие предсказатели: как собаки помогают отследить вспышку опасной инфекции
Сырная лепешка на сковороде: секрет быстрых завтраков, о котором вы не подозревали — удивите домочадцев
Морские глубины таят угрозу: обнаружены вирусы, способные управлять фотосинтезом
Снижение инфляции до 6%: основной вклад внесут непродовольственные товары
Обычная стирка, которая оборачивается поломкой: 99% людей совершают эту ошибку
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Сердце будет колотиться, а жир топиться: названы лучшие кардиотренажёры

Огород может довести до больницы: как жара незаметно уничтожает и урожай, и здоровье

3:33
Садоводство

Летнее солнце радует нас теплом, но в тоже время может представлять опасность, особенно для тех, кто ухаживает за своим огородом. Хотя забота о растениях крайне важна, высокие температуры представляют собой ряд рисков как для растений, так и для самих садоводов. 

Сад, огород
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сад, огород

Повышенная температура

Работа в условиях высокой температуры может негативно сказаться на здоровье. Долгое пребывание на солнце повышает риск:

  • Перегрева: Дефицит жидкости в организме может привести к перегреву, что чревато головной болью, головокружением и даже тепловым ударом.
  • Обезвоживания: Проводя много времени на улице, вы легко можете потерять общее количество жидкости, что негативно скажется на здоровье.

Стресс для растений

Работа в огороде в жару также может привести к стрессу для ваших растений:

  • Потеря влаги: Из-за высоких температур и солнечного света земля быстро пересыхает, что приводит к недостатку влаги у корней растений, снижая их устойчивость к жаре.
  • Увядание: Даже короткое время в духоте может привести к увяданию растений, особенно если вы выполняете тяжелую работу и не успеваете поливать их вовремя.

Опасность для кожи

На протяжении долгих часов на солнце вы подвергаете свою кожу риску солнечных ожогов. Это может привести к:

  • Солнечным ожогам: ожоги не только болезненны, но и могут вызвать долгосрочные проблемы с кожей, включая преждевременное старение и увеличение риска рака кожи.
  • Обострению инфекций: повреждённая кожа сильнее подвержена инфекциям.

Утомляемость и низкая продуктивность

Работа в жаркую погоду значительно увеличивает утомляемость. Снижение уровня энергии может отрицательно сказаться на вашей производительности:

  • Уменьшение концентрации: жара отвлекает, и вы можете начать делать ошибки, что ненадлежащим образом скажется на уходе за растениями.
  • Снижение продуктивности: в условиях жары выполнение даже простых задач может оказаться затруднительным.

Альтернативы: как ухаживать за огородом в жару

Если вам необходимо заботиться о растениях, вот несколько альтернативных подходов:

  • Работайте рано утром или поздно вечером: в это время температура воздуха значительно ниже, что уменьшает риск перегрева и обезвоживания.
  • Вода в правильное время: поливайте огород рано утром или поздно вечером, когда солнце не так активно. Это не только эффективно, но и полезно для растений.
  • Обеспечьте тень: если возможно, создайте временные укрытия для растений в жаркие дни — это поможет сохранить влагу в почве и снизить стресс для растений.
  • Заботьтесь о своем здоровье: пейте много воды, носите легкую, светлую одежду и защитную головной убор, чтобы снизить риск перегрева.
  • Используйте мульчу: мульчирование грунта помогает удерживать влагу, защищая растения от пересыхания.

Хотя забота о вашем огороде является важной частью садоводства, необходимо учитывать условия, в которых вы работаете. Посещение огорода в жару может принести больше вреда, чем пользы — как для вас, так и для ваших растений. Вместо этого выбирайте умный подход: работайте в более прохладные часы, обеспечивайте растения необходимыми условиями и ухаживайте за своим здоровьем. 

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.
 

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений. Участок земли, используемый для выращивания сельскохозяйственной продукции, разбивают на слегка возвышенные грядки для обеспечения растениям более глубокого, хорошо разрыхлённого и прогреваемого слоя почвы, в также для удобства обслуживания.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Как у бабушки в погребе: самый ленивый и надёжный способ засолки огурцов
Еда и рецепты
Как у бабушки в погребе: самый ленивый и надёжный способ засолки огурцов Аудио 
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее
Туризм
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее Аудио 
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем
Домашние животные
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем Аудио 
Популярное
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички

Самое ядовитое животное на планете способно убить грызуна тремя укусами. И оно обитает прямо под ногами — вы точно его не ожидали.

Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Номер, который не забудешь: почему всё больше людей возвращают себе стационарный телефон
Главный вопрос дня: будет ли в Иране реализован ливийский сценарий Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Эти машины дешевеют быстрее, чем снимаются с гарантии: главная проблема китайцев
Эти машины дешевеют быстрее, чем снимаются с гарантии: главная проблема китайцев
Последние материалы
Огород может довести до больницы: как жара незаметно уничтожает и урожай, и здоровье
Смертельный обед: как хищники Уганды переносят вирусы от летучих мышей к людям
Ногти выдают с головой: 5 странных признаков, что с телом что-то не так
Неубиваемые динозавры под капотом: эти моторы ещё дадут фору новичкам
Один прибор — и для зимы, и для лета: как сэкономить тысячи на коммуналке
Когда кажется, что готовить не из чего: как за 20 минут сварить суп, который понравится всем
Он просто устал или это Лайм? Как отличить тревожные признаки у собаки после укуса клеща
Запрет на наличные в сделках с недвижимостью: что это значит для покупателей и продавцов
Неожиданное вторжение на Ибице: угрозы для пляжей и экосистемы
Больше никаких морщин: как наносить консилер, чтобы кожа выглядела идеально
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.