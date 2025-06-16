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Грядки на замке: способ, который выводит грызунов с позором

1:53
Садоводство

Мыши и крысы на даче — это не просто неприятность, а настоящая угроза для урожая. Если вовремя не принять меры, от вашего цветника и грядок могут остаться одни воспоминания. Как же отвадить грызунов, не прибегая к агрессивной химии?

Мышь
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мышь

Уберите всё лишнее

Первый шаг — порядок. Именно в кучах досок, обрезках шифера и забытых мешках чаще всего поселяются грызуны. Чем меньше укрытий — тем меньше шанс, что они останутся на участке.

"Грызуны предпочитают темные, защищенные места. Уберите мусор — и вы лишите их убежищ", — говорит садовод.

Создайте барьеры

Отличный способ не пустить вредителей к растениям — это сетчатые ограждения. Выбирайте металлическую сетку с мелкими ячейками, и обязательно заглубите её в землю. Особенно это важно для молодых посадок.

"Даже крохотная щель — шанс для мыши проникнуть внутрь. Надежная конструкция — залог безопасности грядок", — уточняет эксперт.

Используйте запах

Грызуны остро реагируют на резкие запахи. Ментол, уксус, эфирные масла (особенно перечной мяты) — всё это может стать вашим невидимым щитом.

Распылите средство по периметру участка — и вредители будут искать другой путь.

Привлеките "естественных врагов"

Кошки и совы — лучшие союзники садовода в борьбе с мышами. Достаточно завести питомца или поставить домик для хищных птиц.

"Даже один кот, живущий на участке, способен снизить численность грызунов до минимума", — делится садовод.

Также можно использовать механические ловушки — главное, проверяйте их регулярно и утилизируйте вредителей безопасно, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Уточнения

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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