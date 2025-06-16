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Сохраните здоровье ваших растений: подкормив горох в конце июня, вы удивитесь результату

3:44
Садоводство » Советы

Горох — это одна из самых популярных и полезных культур, которую выращивают на садовых и дачных участках. Он не только богаты витаминами, но и является отличным предшественником для многих других растений. Для получения обильного и качественного урожая гороху нужна специальная подкормка, особенно в конце июня, когда начинается активное наливание стручков. 

Горох
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Горох

Почему важно подкармливать горох в конце июня?

В конце июня для гороха наступает важный этап роста — период формирования и наливания стручков. Правильная подкормка в этот момент может значительно повлиять на размер и качество урожая. Удобрения помогут:

  • Увеличить количество стручков: подкормка стимулирует активный рост и способствует образованию новых цветков и стручков.
  • Улучшить качество плодов: неправильное питание может привести к мелким и неразвитыми стручкам. Правильная подкормка обеспечит растения необходимыми микроэлементами.
  • Поддержать здоровье растений: сильные и здоровые растения более устойчивы к заболеваниям и вредителям.

Какие удобрения выбрать?

Для подкормки гороха в конце июня лучше всего использовать удобрения, богатые фосфором и калием, так как именно эти элементы способствуют наливу и созреванию плодов. Рассмотрим несколько популярных вариантов:

  • Фосфорно-калийные удобрения: использование суперфосфата и хлористого калия поможет укрепить корневую систему и увеличить размер стручков.

Как применять: растворите 20-30 грамм удобрения на 10 литров воды и полейте растения.

  • Компост или перегной: органические удобрения помогут обеспечить растения не только макро-, но и микроэлементами.

Как применять: разложите толщину компоста или перегноя по поверхности почвы и аккуратно заделайте в верхний слой.

  • Древесная зола: она содержит калий и другие микроэлементы, которые улучшают качество плодов.

Как применять: рассыпьте золу по влажной земле вокруг растений (примерно 100-150 г на квадратный метр) и слегка заделайте в почву.

  • Жидкие удобрения: весной можно использовать жидкие удобрения на основе органических экстрактов, которые помогут прямо в период цветения и наливания.

Как применять: разведите удобрение согласно инструкции на упаковке и полейте растения, избегая попадания на листья.

Как правильно вносить подкормку?

  • Частота: подкормку желательно проводить не реже одного раза в две недели в течение всего периода активного роста и наливания стручков.
  • Оптимальные условия: лучше всего вносить удобрения в утренние или вечерние часы, когда солнце не слишком активно. Это поможет избежать ожогов корней и улучшит усвоение элементов.
  • Увлажнение почвы: перед внесением удобрений желательно увлажнить почву — это поможет избежать ожогов корней и будет способствовать лучшему усвоению питательных веществ.

Подкормка гороха в конце июня является важным этапом в уходе за растениями, который может значительно повысить качество и количество урожая. Используйте фосфорно-калийные удобрения, компост, древесную золу и жидкие подкормки для обеспечения здоровья ваших растений. Надлежащий уход и внимание помогут вам вырастить продуктивные и вкусные стручки гороха, которые порадуют вас своим размером и качеством. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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