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Неочевидный помощник: какой эффект дает соль при подкормке томатов

2:43
Садоводство » Советы

Чтобы получить богатый и качественный урожай, важно правильно ухаживать за растениями и обеспечить их необходимыми питательными веществами. Одним из самых простых и доступных способов подкормки томатов является использование обыкновенной соли, а именно — раствора поваренной соли. 

Кусты томатов
Фото: Own work by Medved', https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кусты томатов

Почему именно соль?

Соль, точнее, содержащийся в ней натрий, играет важную роль в жизни растений:

  • Улучшение обмена веществ: натрий способствует лучшему усвоению питательных веществ растениями, особенно в условиях недостатка влаги.
  • Увеличение урожайности: правильная концентрация соли может оказать стимулирующее действие на рост и развитие растений, что влияет на размер и форму плодов.
  • Устойчивость к болезням: подкормка с использованием соли может помочь повысить устойчивость томатов к некоторым грибковым заболеваниям.

Как правильно готовить и применять раствор соли?

Подкормка томатов раствором соли должна проводиться осторожно и дозированно, чтобы не навредить растениям.

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка поваренной соли
  • 10 литров воды

Приготовление:

  1. В ведре с холодной водой растворите столовую ложку соли. Тщательно перемешайте до полного растворения соли.
  2. Полученный раствор можно использовать для полива или опрыскивания.

Способы применения

  1. Полив под корень: подкормку полезно проводить во время полива. Распределите раствор под корень томатов, избегая попадания на листья, чтобы предотвратить ожоги.
  2. Опрыскивание: также можно использовать соль для опрыскивания растений, что поможет улучшить обмен веществ в листьях. Однако важно делать это в пасмурную погоду, чтобы избежать солнечных ожогов.
  3. Смешанная подкормка: солевой раствор можно комбинировать с другими удобрениями. Например, добавьте в него немного жидкого органического удобрения для комплексного внесения питательных веществ.

Частота подкормки

Рекомендуется проводить подкормку 1-2 раза за сезон. Оптимальными периодами являются:

  • В начале роста, когда начинается активный вегетационный период.
  • При образовании завязей, когда растения нуждаются в дополнительной поддержке для формирования качественных плодов.

Важно учитывать

  • Концентрация: не превышайте рекомендованную дозировку, так как это может привести к засолению почвы и неблагоприятно сказаться на растениях.
  • Климатические условия: в жаркую погоду старайтесь использовать подсоленные растворы с осторожностью, чтобы избежать стресса у растений.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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