Неприятные запахи под контролем: как правильно хранить навоз для эффективного удобрения

3:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Навоз — это отличный органический удобритель, который активно используется в сельском хозяйстве и садоводстве. Он обогащает почву необходимыми питательными веществами, улучшает её структуру и способствует лучшему удержанию влаги. Однако для того чтобы навоз не потерял своих свойств и не стал источником неприятных запахов и бактерий, необходимо знать правила его хранения.

Фото: creativecommons.org by Jamain, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Навоз

Выбор места для хранения

Правильное место для хранения навоза имеет решающее значение для сохранения его качества:

Сухое и защищенное от дождя место: навоз не должен подвергаться постоянному намоканию, так как это может вызвать его быстрое разложение и потерю питательных веществ. Идеальное место — это крытая площадка, навес или специально оборудованное хранилище.

Удалённость от жилых зон: храните навоз на расстоянии не менее 20-30 метров от жилых построек, чтобы избежать неприятных запахов.

Вентиляция: убедитесь, что место хранения хорошо проветриваемое. Слишком высокая влажность может привести к образованию аммиака и других вредных газов.

Подбор контейнеров

Для хранения навоза можно использовать различные контейнеры и методы:

Ямы или компостные кучи: для хранения навоза можно копать яму глубиной около 1 метра. Кучу навоза следует формировать слоями, с добавлением соломы или других углеродных материалов, чтобы уменьшить гниение и неприятные запахи.

Бочки или контейнеры: для небольших объемов навоза подойдут герметичные контейнеры или бочки. Их следует заполнять навозом не более чем на 2/3, чтобы обеспечить возможность для расширения в процессе разложения.

Специальные контейнеры для навоза: на рынке также существуют специализированные контейнеры для хранения навоза, которые могут иметь системы для удаления лишней влаги и неприятных запахов.

Поддержка оптимальных условий

Чтобы навоз сохранял свои полезные свойства, необходимо поддерживать определенные условия хранения:

Контроль влажности: навоз должен быть влажным, но не мокрым. Если он пересохнет, его питательные свойства могут снизиться. Если же он будет слишком влажным, это может привести к гниению и образованию неприятных запахов.

Температурный режим: наилучший вариант — сохранять навоз при температуре 15-25°C. В слишком жаркую погоду навоз может перегреваться, а в холодную — замерзать, что негативно скажется на его качественных характеристиках.

Использование технологий

В некоторых случаях для хранения навоза могут применяться современные технологии:

ПРС (производственные роторные секаторы): Используя специальные установки для компостирования, можно ускорить процесс переработки навоза в удобрение.

биогазовые установки: Они позволяют не только перерабатывать навоз, но и получать альтернативное топливо и удобрения.

Безопасность при работе с навозом

При работе с навозом важно соблюдать меры безопасности:

Перчатки и маски: носите резиновые перчатки и маску, чтобы избежать загрязнений и легко переносимых инфекций.

Чистота и гигиена: после работы обязательно мойте руки и инструменты.

Правильное хранение навоза — это залог его эффективности как удобрения. Соблюдая предложенные рекомендации по выбору места и контейнеров, контролю условий хранения и безопасности работы с навозом, вы сможете сохранить его полезные свойства и обеспечить свои растения необходимыми питательными веществами. Таким образом, вы не только получите хороший урожай, но и внесете свой вклад в устойчивое земледелие.