Не компост, а зелье силы: дачный рецепт из ботвы помидоров, который творит чудеса с почвой

Выбрасываете томатную ботву? Стоп! Вы только что выкинули натуральное золото… из грядки.
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Communicacion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Созревающие помидоры
Оказывается, листья помидоров — это не "отходы", а суперсредство для борьбы с вредителями, улучшения почвы и даже мульчирования. И всё это — без копейки затрат и сложных танцев с бубнами.
Итак, вот что можно сделать с ботвой
Настой-репеллент для вредителей Заливаете ботву водой. Оставляете на 2-3 дня. Всё. Получается вонючий, но мощный настой, который выжигает тлю морально и физически. Опрыскали — и больше никто не суётся к нежным листьям ваших культур.
Заделать в грунт — и забыть про голодную землю Секрет прост: томатная ботва содержит массу микроэлементов, полезных для почвы. Просто перекопайте её с землёй — и почва станет рыхлой, дышащей и плодородной, как после дорогостоящего удобрения.
Компост? Ещё как да! Кидаем ботву в компостную кучу — и через время получаем насыщенное органическое удобрение, обогащённое томатной силой. Работает лучше, чем просто трава, потому что ботва — уже полна полезных веществ.
Мульча, которой не стыдно. Просто раскладываем ботву вокруг растений. Сорняки задумываются о смысле жизни и уходят, а корни получают защиту от жары и испарения влаги.
Вывод? Ботва — это не мусор. Это дачный многофункциональный гаджет, только растительный. Используйте с умом — и урожай скажет спасибо.
Уточнения
Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).