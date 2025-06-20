Торопитесь, пока не поздно: через неделю ваша пекинская капуста будет горькой

Пекинская капуста — капризная? Да бросьте! Это не та барышня, которой нужен ежедневный массаж и фильтрованная вода из горных источников. Ей просто нужно попасть в нужное время и место. А это время — сейчас.
Середина июня — это финальный звонок. Если успеете посеять семена сейчас, капуста успеет стать красавицей до настоящей жары.
Уже есть готовая рассада? Отлично. Самое время высаживать её на грядки.
Начинайте в кассетах или стаканчиках, по одному семечку на ячейку. Пространство — сила. Через 4-7 дней появятся дружные ростки. А ещё через месяц — они уже будут готовы к переезду на ПМЖ в открытый грунт.
При пересадке дайте капусте дышать: по 45-50 см между растениями. Пекинка — не фанат толкотни.
Полив? Обязателен. Но не по мелочи каждый день, а серьёзно — раз в неделю, но по-взрослому. Глубоко, с душой.
Как только кочан стал плотным и красивым — можно снимать урожай. Обычно это происходит через 1,5-2 месяца после посева.
Успешный летний посев — это гарантия вкусного, сочного, хрустящего финала лета. Осенью пекинка особенно хороша — в салате, в воке или просто с маслицем и щепоткой соли.
Так что если вы всё ещё сомневаетесь — хватит! Земля ждёт, семена просятся в работу, а кочаны уже мысленно летят в вашу корзинку.
Пеки́нская капу́ста также китайская капуста, петсай (англ. pe-tsai) или салатная капуста — сортогруппа листовых овощей, которые ботанически относятся к виду Репа огородная, но в быту чаще называются листовой капустой или салатом.
Центр Чёрного моря пуст и безжизнен. Там не плавают ни рыбы, ни туристы, ни даже корабли. Что за мрачная тайна прячется под гладью воды?