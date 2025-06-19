Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданное расширение Золотого кольца: какие города попадут в список
Еда как лёд, а тарелка жжёт пальцы? Вот что не так с вашей микроволновкой
Вред от неправильной заправки: как избежать ошибок и сэкономить
ДГТУ заключил три важных соглашения на ПМЭФ-2025
Морские слизни, рыбы-призраки и живые вулканы: как выглядит конец океана
Иллюзия густоты: одна стрижка, которая делает волосы толще без магии
Свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги: где и когда состоится церемония?
Яркая машина — это не только стильно, но и безопасно: вот почему
Навоз у лифта, мычание на лестнице: в Свердловской области коровы устроили осаду дома

Все бегают с опрыскивателями, а у меня капуста как с картинки — и всё благодаря порошку за 25 рублей

1:54
Садоводство

Эти скользкие гурманы появляются внезапно — и устраивают банкет на капустных листьях, не оставляя ни стыда, ни совести. Один вечер — и вместо зелёных вилков вас встречает жалкое зрелище из погрызанных обрывков.

Полив сада
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полив сада

Слизни: незваные гости с отменным аппетитом

Что делать? Отправляться в магазин за химией? Совсем не обязательно. Спасение давно пылится у вас на кухне. Или в углу печки.

Горчица — острое "нет" для слизня

Рассыпьте по грядке обычный горчичный порошок. Его запах и вкус для слизней — как красная тряпка для быка, только хуже. Они просто отказываются пересекать такую черту.

"Тонкая полоса горчицы вокруг капусты — как невидимый забор: просто, дешево и эффективно".

Зола: нежная для сада, грубая для слизней

Не менее действенна и древесная зола. Для нас — удобрение, для слизней — адский наждак. Она сушит их нежные тельца, поэтому они в панике обходят грядки стороной.

Но есть нюанс: дождь всё смывает. Придётся обновлять барьеры. Да, регулярно. Но это мелочь по сравнению с тем, как капуста стоит, как с картинки.

Если враг уже внутри

Проморгали? Слизни уже обедают на ваших листьях? Срочно в бой — с нашатырным спиртом. Сделайте раствор и опрыскайте кусты. Запах для слизней — невыносимый. Они уйдут, хлопая… ну, вы поняли.

Просто, натурально, действенно

Никаких ядов, никакой химии, никакой мороки. Всё, что вам нужно — горчица, зола, немного нашатыря и внимательность к погоде.

И вот — капуста сияет, листья целы, а вредители обошли ваш участок стороной, шипя от обиды.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Заготовки без стояния у плиты: как приготовить вкуснейший джем, занимаясь своими делами
Еда и рецепты
Заготовки без стояния у плиты: как приготовить вкуснейший джем, занимаясь своими делами Аудио 
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Российский шоу-бизнес
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова Аудио 
Toyota возвращает дух бездорожья — новый RAV4 бросает вызов Land Cruiser
Авто
Toyota возвращает дух бездорожья — новый RAV4 бросает вызов Land Cruiser Аудио 
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская Эксперт Коновалов оценил шансы Израиля по захвату уранового завода в Фордо и Ирана — по блокированию Ормузского пролива Любовь Степушова Гражданская война и авиация: какие чудеса творили умельцы на коленке в трудные времена Сергей Лебедев
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так
Последние материалы
Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником
Неожиданное расширение Золотого кольца: какие города попадут в список
Еда как лёд, а тарелка жжёт пальцы? Вот что не так с вашей микроволновкой
Вред от неправильной заправки: как избежать ошибок и сэкономить
ДГТУ заключил три важных соглашения на ПМЭФ-2025
Морские слизни, рыбы-призраки и живые вулканы: как выглядит конец океана
Иллюзия густоты: одна стрижка, которая делает волосы толще без магии
Свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги: где и когда состоится церемония?
Яркая машина — это не только стильно, но и безопасно: вот почему
Навоз у лифта, мычание на лестнице: в Свердловской области коровы устроили осаду дома
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.