Все бегают с опрыскивателями, а у меня капуста как с картинки — и всё благодаря порошку за 25 рублей

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Эти скользкие гурманы появляются внезапно — и устраивают банкет на капустных листьях, не оставляя ни стыда, ни совести. Один вечер — и вместо зелёных вилков вас встречает жалкое зрелище из погрызанных обрывков.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полив сада

Слизни: незваные гости с отменным аппетитом

Что делать? Отправляться в магазин за химией? Совсем не обязательно. Спасение давно пылится у вас на кухне. Или в углу печки.

Горчица — острое "нет" для слизня

Рассыпьте по грядке обычный горчичный порошок. Его запах и вкус для слизней — как красная тряпка для быка, только хуже. Они просто отказываются пересекать такую черту.

"Тонкая полоса горчицы вокруг капусты — как невидимый забор: просто, дешево и эффективно".

Зола: нежная для сада, грубая для слизней

Не менее действенна и древесная зола. Для нас — удобрение, для слизней — адский наждак. Она сушит их нежные тельца, поэтому они в панике обходят грядки стороной.

Но есть нюанс: дождь всё смывает. Придётся обновлять барьеры. Да, регулярно. Но это мелочь по сравнению с тем, как капуста стоит, как с картинки.

Если враг уже внутри

Проморгали? Слизни уже обедают на ваших листьях? Срочно в бой — с нашатырным спиртом. Сделайте раствор и опрыскайте кусты. Запах для слизней — невыносимый. Они уйдут, хлопая… ну, вы поняли.

Просто, натурально, действенно

Никаких ядов, никакой химии, никакой мороки. Всё, что вам нужно — горчица, зола, немного нашатыря и внимательность к погоде.

И вот — капуста сияет, листья целы, а вредители обошли ваш участок стороной, шипя от обиды.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

