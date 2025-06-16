Вот как вырастить идеальную пекинскую капусту: избегаем ошибок

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3:36
Садоводство » Советы

Пекинская капуста, или пекинка, — это один из самых популярных овощей в кулинарии благодаря своему мягкому вкусу и хрустящей текстуре. Однако, чтобы получить урожай нежной и сладкой пекинки без горечи, важно правильно выбрать время посадки и соблюдать некоторые агрономические приемы. Июнь — это идеальное время для посева этого полезного овоща. 

Пекинская капуста
Фото: Own work by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пекинская капуста

Подбор сорта

Первое, с чего стоит начать, — это выбор правильного сорта. Учтите, что некоторые сорта лучше подходят для летнего посева. Обратите внимание на такие критерии, как:

  • Скороспелость: Выбирайте раннеспелые сорта, которые быстрее развиваются и формируют урожай. Это может быть, например, сорт «Нежная», «Хрустящая», «Южная» и другие.
  • Устойчивость к болезням: Некоторые сорта более устойчивы к заболеваниям, что способствует получению качественного урожая.

Подготовка почвы

Пекинская капуста предпочитает легкие, хорошо дренированные почвы, богатые органическими веществами. Перед посевом:

  • перекопайте почву, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням.
  • внесите органические удобрения, такие как компост или перегной. Это обеспечит растения необходимыми питательными веществами.
  • убедитесь, что pH почвы составляет 6-7. При необходимости скорректируйте уровень кислотности.

Оптимальные условия для роста

Пекинка любит тепло, но перегрев может вызвать горечь в ее листьях. Чтобы избежать этого:

  • Температура: идеальная температура для выращивания пекинки составляет 15-20°C в течение дня и 10-15°C в ночное время. Если днём температура превышает 25°C, это может привести к горечи и плохому развитию растений.
  • Световой режим: пекинская капуста предпочитает солнечные места, но в июне необходимо быть осторожным с прямыми солнечными лучами, особенно в жаркие дни. Рассмотрите возможность создания временной тени, используя затеняющие сетки или агроволокно.

Правильный полив

Полив играет ключевую роль в создании нежной и сладкой пекинки без горечи:

  • Регулярный полив: убедитесь, что почва остается влажной, но не переувлажненной. Пекинская капуста нуждается в регулярном поливе, особенно в жаркие дни. Используйте капельное орошение или поливайте ранним утром или поздно вечером.
  • Избегайте резких изменений: прекращение полива в жаркие дни может вызвать стресс у растений и привести к образованию горьких листьев.

Защита от вредителей и болезней

Пекинская капуста подвержена атакам различных вредителей, таких как тля и капустная муха. Чтобы предотвратить их появление:

  • Используйте мелкие сетки для защиты растений.
  • Регулярно проводите осмотры на наличие вредителей и болезней. При обнаружении вредителей используйте натуральные инсектициды, например, настой чеснока или перца.

Выращивание нежной пекинской капусты в июне — это не только возможно, но и довольно просто, если соблюсти основные правила. Начните с выбора правильного сорта, позаботьтесь о почве и условиях роста, следите за поливом и защитой растений.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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