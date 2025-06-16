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Как сохранить клубнику в жару: 5 простых методов защиты от солнца

Садоводство » Советы

Июнь — это время, когда клубника радует нас своими сладкими, сочными ягодами. Однако жаркое солнце может стать настоящим врагом, особенно если нагревание почвы и высокие температуры станут причиной перегревания ягод.

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

Мульчирование: главный защитник

Одним из самых эффективных способов защиты клубники от перегрева является мульчирование. Этот метод помогает удерживать влагу в почве, даже в самые жаркие дни. 

Типы мульчи: для клубники подойдут органические материалы, например:

  • солома;
  • опилки;
  • картон;
  • чёрное агроволокно.

Преимущества мульчирования:

  • Защита корней от перегрева
  • Уменьшение испарения влаги
  • Предотвращение появления сорняков

Правильный полив

В условиях жары клубника нуждается в регулярном и обильном поливе. Однако важно знать, как и когда правильно поливать:

  • Режим полива: поливайте клубнику рано утром или поздно вечером, когда температура воздуха ниже. Это поможет избежать быстрого испарения воды.
  • Глубокий полив: убедитесь, что вода проникает до корней растений, а не остается на поверхности. Если клубника получает достаточное количество влаги, она может легче перенести жаркую погоду.

Защита ягод от солнца

Когда ягоды начинают созревать, их следует защищать от прямых солнечных лучей. Существуют несколько простых способов для этого:

  • Создание тени: используйте специальное агроволокно или лутрасил, чтобы создать тень для кустов. Это позволит ягодам избежать перегрева и солнечных ожогов.
  • Плотные зеленые листья: обеспечьте растения достаточным количеством зеленой массы, которая сможет затенять созревающие ягоды и защищать их от перегрева.

Уход за растениями

Правильный уход за кустами клубники ⁠— это залог их здоровья и хорошего урожая:

  • Уборка старых листьев: удалите старые и больные листья, чтобы увеличить доступ света к ягодам и улучшить вентиляцию.
  • Подкормки: удобрение клубники, особенно в период активного роста, поможет укрепить кусты и сделать их более устойчивыми к стрессам, в том числе к жаре.

Подбор устойчивых сортов

Важно также обратить внимание на выбор сортов клубники, которые подойдут для вашего региона и будут более устойчивы к жарким условиям. Некоторые сорта лучше переносят высокие температуры и могут дать хороший урожай даже в сложных климатических условиях.

Защита клубники от палящего июньского солнца — это важная задача, которую можно решить с помощью нескольких простых методов. Мульчирование, правильный полив, защита ягод от прямых солнечных лучей и хороший уход — все это поможет вам сохранить урожай в отличном состоянии. Не забывайте также выбирать устойчивые сорта и внимательно следить за состоянием ваших растений. С соблюдением этих рекомендаций вы сможете наслаждаться сладкими и сочными ягодами клубники в любое время года!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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