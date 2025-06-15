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Цветы, но нет плодов: разоблачены основные ошибки при выращивании огурцов

3:51
Садоводство » Овощи

Каждый дачник мечтает собрать богатый урожай огурцов, но порой возникают разочарования: крепкие зелёные ростки с цветами, но без плодов. Почему так происходит и что с этим делать? 

Завязь огурцов
Фото: commons.wikimedia.org by Reaperman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Завязь огурцов

Причины, по которым огурцы цветут, но не завязывают плоды

Нехватка опылителей

Огурцы в основном требуют опыления, особенно если вы выращиваете сорта с женскими цветами, которые могут не образовать плодов без этого процесса. Если на вашем участке нет пчел или других насекомых-опылителей, то цветение может не привести к завязыванию. Это чаще всего происходит в закрытых теплицах или в период холодной погоды, когда пчелы менее активны.

Температурные колебания

Огурцы — это теплолюбивые растения, которые требуют стабильно теплую погоду для роста и развития. Если температура воздуха опускается ниже 12°C или поднимается выше 35°C, цветы могут опадать, что негативно сказывается на завязывании плодов.

Неправильный полив

Как переувлажнение, так и пересыхание почвы могут стать причиной отсутствия завязей. Огурцы нуждаются в регулярном поливе и сочной почве, однако при избыточной влаге происходит загнивание корней, что также влияет на развитие плодов.

Недостаток питательных веществ

Дефицит таких микроэлементов, как фосфор и калий, может негативно сказаться на процессе завязывания плодов. Эти элементы необходимы для развития цветков и плодов. Если ваше растение испытывает нехватку питательных веществ, оно может не успевать сформировать плоды.

Перегущенность посадок

Если огурцы посажены слишком близко друг к другу, это создает конкуренцию за ресурсы (воду, свет и питательные вещества) и может негативно сказаться на их росте и завязывании плодов.

Как решить проблему?

Несмотря на возможные разочарования, существует множество способов, которые помогут справиться с ситуацией и получить долгожданные плоды:

Обеспечьте опыление

Чтобы улучшить опыление, можно вручную переносить пыльцу с мужских цветов (имеющих стебель) на женские (с зачатками плодов). Вы также можете привлечь насекомых-опылителей, высаживая рядом растения, которые их привлекают.

Контролируйте температуру

Защитите огурцы от резких температурных колебаний, используя укрытия (например, агроволокно) в случае похолодания или защищая растения от палящего солнца в жаркие дни. Оптимальная температура для роста огурцов составляет 20-25°C.

Регулярный полив

Поливайте огурцы регулярно, но не допускайте застоя воды. Лучше поливать утром или вечером, когда температура ниже, чтобы минимизировать испарение.

Удобрения

Используйте комплексные удобрения, чтобы обеспечить растения всеми необходимыми питательными веществами. Важно чередовать азотные, фосфорные и калийные удобрения, особенно в фазе цветения.

Оптимальное расстояние между растениями

Убедитесь, что ваши огурцы имеют достаточное пространство для роста. Оставляйте между растениями достаточно места (чтобы они не загущали друг друга и имели доступ к солнечному свету).

Не обращайте внимания на временные трудности — даже если ваши огурцы цветут, но плоды не завязываются, это не приговор. С помощью правильного ухода и внимания вы сможете скорректировать ситуацию и обеспечить ваши растения всеми необходимыми условиями для успешного завязывания плодов. Испробуйте предложенные советы, и в итоге сможете насладиться сочными и вкусными огурцами прямо с вашего огорода!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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