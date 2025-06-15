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Слизни атакуют: простое средство, чтобы ваша капуста осталась целой и вкусной

3:18
Садоводство » Вредители и болезни

Слизни — это одни из самых известных вредителей, которые могут нанести серьёзный ущерб вашему огороду, особенно капусте и другим листовым растениям. Их трудно заметить, а последствия их "работы" могут быть разрушительными для урожая. 

капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
капуста

Почему слизни опасны для капусты?

Слизни питаются мягкими листьями, оставляя после себя дырки и повреждения. Они активны в теплую влажную погоду и часто появляются в ночное время, когда свет не отвлекает на себя их внимание. Слизни не только портят внешний вид капусты, но могут также способствовать распространению болезней, так как поврежденные части растений становятся более уязвимыми.

Проверенное средство от слизней

Существует множество методов борьбы со слизнями — от химических препаратов до народных средств. Мы предлагаем вам попробовать следующее эффективное средство, состоящее из натуральных компонентов:

Соль и вода

Соль — это простое, но весьма эффективное средство против слизней. Для приготовления раствора вам понадобятся:

  • 4 столовые ложки соли
  • 1 литр воды

Приготовление:

  1. Растворите соль в воде.
  2. Хорошо перемешайте до полного растворения соли.
  3. Налейте в пульверизатор.

Способ применения:

  • Обильно опрыскайте капусту этим раствором в вечерние часы, когда слизни наиболее активны.
  • Будьте внимательны, чтобы не повредить листья, не использовать слишком концентрированный раствор, так как это может негативно сказаться на растении. 

При соприкосновении с солью слизни мгновенно теряют влажность и погибают.

Яичная скорлупа

Еще одним эффективным средством является использование яичной скорлупы. Она создает барьер для слизней, мешая им передвигаться.

Как использовать:

  • Соберите скорлупу от яиц и тщательно её измельчите.
  • Равномерно рассыпьте скорлупу вокруг капусты. Неровная поверхность скорлупы не позволяет слизням преодолевать преграду.

Профилактические меры

Помимо использования волшебного средства, вы можете предпринять некоторые профилактические шаги, чтобы снизить риск появления слизней на капусте:

  • Убирайте обломанные листья и другие растительные остатки: Это уменьшит укрытия, где слизни могут прятаться.
  • Соблюдайте порядок в грядках: Регулярно пропалывайте и контролируйте состояние растений.
  • Создайте барьеры: Разбросайте мелкий гравий или песок вокруг грядок — это создаст дополнительные препятствия для слизней.
  • Используйте растительные ловушки: Установите мелкие контейнеры с пивом или сладкими напитками на уровне почвы. Слизни будут привлечены запахом и утонут в жидкости.

Борьба со слизнями может быть сложной задачей, но использование проверенных методов и волшебных средств, таких как соль и яичная скорлупа, поможет вам эффективно защитить вашу капусту. Заботьтесь о своих растениях, следите за их состоянием и действуйте при первых признаках появления слизней — и ваш урожай будет здоровым, а капуста — целой и вкусной.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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