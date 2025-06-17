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Садовый синдром Плюшкина: пять привычек, из-за которых цветы растут мимо кадра

2:37
Садоводство

Каждый год мы клянемся: "В этом сезоне всё будет по-другому!" И каждый год повторяем одни и те же ошибки, которые мешают саду быть красивым. Знакомо? Вот пять привычек, которые мешают вашему участку стать тем самым идеальным уголком, как на Pinterest. И, да, почти все мы этим грешим.

Сад
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сад

1. Хранить то, что давно пора выбросить

Старые шины "на цветник", чурки "под грибы", потрескавшиеся кашпо "на всякий случай"… Всё это копится годами, занимая место и фон на фотографиях. А потом вы стоите с телефоном, выбирая ракурс, чтобы не попало в кадр то, что вы так и не выбросили.

Вывод: если вещь не использовалась два сезона — прощаемся без сожалений.

2. Сажать то, чему пока даже места нет

Вы видите растение и уже мысленно видите, как оно цветет… где-нибудь. А потом оно "временно" прячется в уголок, потом пересаживается, ещё раз пересаживается… и ещё.

Результат - много потерянного времени, несостыковки в композиции и хроническое недовольство собой.

3. Экономить на нужном — покупать ненужное

Секатор перемотан скотчем, а в корзине — гном с фонариком. Вместо удобной лопаты — очередной декор. В итоге тяжело, неудобно и, главное, неэффективно.

Решение: хотя бы один сезон посвятите покупке хорошего инвентаря. Отличный сучкорез, кстати, меняет всё.

4. Жалеть растения, которые не приживаются

Вы уже три года пытаетесь подружиться с лобелией, которой в вашем климате просто некомфортно. Она снова "горит" на солнце, а вы снова надеетесь. Вместо того, чтобы заняться тем, что точно получится.

Правило: не выжил в третий раз — в компост.

5. Не убирать мусор вовремя

Обрезки, укрывной материал, обломанные горшки — всё это "зимует", а весной торчит сквозь подснежники. Вид унылый. Начало сезона начинается с расхламления, а не с вдохновения.

Совет: уберите хотя бы розовые обрезки — мышей они всё равно не остановят.

Кажется, мелочи. Но именно из них и складывается впечатление о саде — не только у гостей, но и у вас самих. И да, мы все нарушаем свои обещания. Но главное — делать хоть немного лучше, чем в прошлом году. Весна уже разворачивается к нам лицом, и это — отличное время что-то поменять.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками. Также в саду могут произрастать декоративные растения, а также присутствовать элементы огорода.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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