Садовый синдром Плюшкина: пять привычек, из-за которых цветы растут мимо кадра

Каждый год мы клянемся: "В этом сезоне всё будет по-другому!" И каждый год повторяем одни и те же ошибки, которые мешают саду быть красивым. Знакомо? Вот пять привычек, которые мешают вашему участку стать тем самым идеальным уголком, как на Pinterest. И, да, почти все мы этим грешим.
Старые шины "на цветник", чурки "под грибы", потрескавшиеся кашпо "на всякий случай"… Всё это копится годами, занимая место и фон на фотографиях. А потом вы стоите с телефоном, выбирая ракурс, чтобы не попало в кадр то, что вы так и не выбросили.
Вывод: если вещь не использовалась два сезона — прощаемся без сожалений.
Вы видите растение и уже мысленно видите, как оно цветет… где-нибудь. А потом оно "временно" прячется в уголок, потом пересаживается, ещё раз пересаживается… и ещё.
Результат - много потерянного времени, несостыковки в композиции и хроническое недовольство собой.
Секатор перемотан скотчем, а в корзине — гном с фонариком. Вместо удобной лопаты — очередной декор. В итоге тяжело, неудобно и, главное, неэффективно.
Решение: хотя бы один сезон посвятите покупке хорошего инвентаря. Отличный сучкорез, кстати, меняет всё.
Вы уже три года пытаетесь подружиться с лобелией, которой в вашем климате просто некомфортно. Она снова "горит" на солнце, а вы снова надеетесь. Вместо того, чтобы заняться тем, что точно получится.
Правило: не выжил в третий раз — в компост.
Обрезки, укрывной материал, обломанные горшки — всё это "зимует", а весной торчит сквозь подснежники. Вид унылый. Начало сезона начинается с расхламления, а не с вдохновения.
Совет: уберите хотя бы розовые обрезки — мышей они всё равно не остановят.
Кажется, мелочи. Но именно из них и складывается впечатление о саде — не только у гостей, но и у вас самих. И да, мы все нарушаем свои обещания. Но главное — делать хоть немного лучше, чем в прошлом году. Весна уже разворачивается к нам лицом, и это — отличное время что-то поменять.
Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками. Также в саду могут произрастать декоративные растения, а также присутствовать элементы огорода.
Редкая специя, золотой цвет и мощный эффект: почему стоит заменить вечернюю ромашку чашкой шафранового чая — узнаете из нашего материала.