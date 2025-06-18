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Модный сад без затрат: клумбы из того, что валяется

2:01
Садоводство

Зачем покупать дорогой декор, если в сарае пылится идеальная основа для вашего будущего шедевра? Старый чайник, сапоги или даже сломанный зонт легко превращаются в оригинальные цветники. А если хочется чего-то по-настоящему эффектного — попробуйте создать клумбу в виде настоящего… деревянного колодца!

Клумба
Фото: commons.wikimedia.org by Ljubimaja Muza, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клумба

Цветочный колодец: волшебство своими руками

Этот вариант оформления клумбы — один из самых зрелищных. Он придаст участку деревенский шарм и станет фотогеничным центром сада.

Как сделать:

  1. Основа — небольшой сруб из обработанных бревен, скреплённых саморезами.

  2. Центр композиции — емкость с плодородным грунтом внутри сруба.

  3. Опоры — две вертикальные стойки и перекладина сверху (будет имитировать ворот).

  4. Детали — ручка, декоративная цепь, небольшое ведерко.

  5. Финальный штрих — посадите цветы не только в "колодце", но и в ведёрке: получится двухъярусная композиция.

Вторая жизнь старых вещей

Не обязательно останавливаться на колодце. Любой забытый предмет можно превратить в мини-клумбу:

  • Зонт — раскройте его, наполните землёй и высадите виолы или настурции.

  • Сапоги — покрасьте в яркие цвета, добавьте дренаж и рассаду.

  • Лодка — идеальна для ландшафтной композиции с многолетниками.

  • Чайник или кастрюля — подойдут для компактных суккулентов и гравилата.

Плюс мобильных цветников — они не надоедают. Их легко переставлять и каждый сезон собирать заново — под настроение и настроение вашего сада.

Почему это стоит попробовать

  • Не требует больших вложений

  • Позволяет экспериментировать

  • Подходит даже для небольших участков

  • Придаёт саду индивидуальность

Порой самая необычная клумба создаётся не из купленных конструкций, а из предметов с историей. Главное — немного фантазии и желание удивить.

Уточнения

Цветни́к — участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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