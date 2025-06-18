Жёлтые перья — не приговор: лук и чеснок ещё можно спасти

Если перья лука или чеснока вдруг начали желтеть в самом начале лета, не стоит списывать это на "естественный процесс". В июне зелёные листья должны расти полными силами. А резкое пожелтение — тревожный сигнал. Причём, как отмечают агрономы, пожелтеть грядка может буквально за одну ночь.
Прежде чем хвататься за лейку или химикаты, аккуратно откопайте одну луковицу:
Луковица плотная, без пятен - значит, проблема в нехватке питания.
Желтизна начинается с кончиков и идёт вниз — скорее всего, постаралась погода или растение просит подкормку.
Появились пятна, перо резко сохнет - подозрение на болезни или вредителей. Тогда без обработки специальными средствами не обойтись.
Если дело точно не в заболеваниях, то:
Используйте биогумус. В нём есть всё: ферменты, кислоты, витамины и другие элементы, которые быстро усваиваются. Разводите по инструкции и поливайте раз в месяц.
В качестве альтернативы подойдёт компост или настоенный куриный помёт (в слабой концентрации!).
Соблюдайте севооборот — не сажайте лук и чеснок на одном месте из года в год.
Используйте качественные семена и луковицы — от них многое зависит.
Помните о профилактике — не ждите, пока растение начнёт "кричать" о помощи.
Своевременные меры вернут растениям сочный зелёный цвет и спасут будущий урожай.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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