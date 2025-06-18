Жёлтые перья — не приговор: лук и чеснок ещё можно спасти

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если перья лука или чеснока вдруг начали желтеть в самом начале лета, не стоит списывать это на "естественный процесс". В июне зелёные листья должны расти полными силами. А резкое пожелтение — тревожный сигнал. Причём, как отмечают агрономы, пожелтеть грядка может буквально за одну ночь.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Чеснок

Что могло случиться

Прежде чем хвататься за лейку или химикаты, аккуратно откопайте одну луковицу:

Луковица плотная, без пятен - значит, проблема в нехватке питания.

Желтизна начинается с кончиков и идёт вниз — скорее всего, постаралась погода или растение просит подкормку.

Появились пятна, перо резко сохнет - подозрение на болезни или вредителей. Тогда без обработки специальными средствами не обойтись.

Чем спасти грядку

Если дело точно не в заболеваниях, то:

Используйте биогумус. В нём есть всё: ферменты, кислоты, витамины и другие элементы, которые быстро усваиваются. Разводите по инструкции и поливайте раз в месяц.

В качестве альтернативы подойдёт компост или настоенный куриный помёт (в слабой концентрации!).

А ещё важно:

Соблюдайте севооборот — не сажайте лук и чеснок на одном месте из года в год.

Используйте качественные семена и луковицы — от них многое зависит.

Помните о профилактике — не ждите, пока растение начнёт "кричать" о помощи.

Своевременные меры вернут растениям сочный зелёный цвет и спасут будущий урожай.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

