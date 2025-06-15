Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать проблем с перевозкой животного за границу: главный гайд для владельцев
От блестящей карьеры к скромной жизни: как сложилась судьба легендарного Гойко Митича
Он уже установил рекорд в Реале, впечатлил в Премьер-Лиге: как начинается карьера Хаузена
Они тихо лежат в засаде и спасают урожай: как змеи помогают людям
Долгое сидение на унитазе — как эта привычка может привести к геморрою и другим проблемам
Кринж года: Zivert разгромила Воробьёва за лицемерие в скандальном ролике о макияже
Банановый апокалипсис: Chiquita объявила об увольнении более 1600 сотрудников в Панаме
Космическая аномалия: мы нашли планету, которой не должно существовать
Поехал без этих вещей — готовься страдать: как облегчить себе жизнь во время путешествия на автомобиле

Сад превратится в ад: 11 растений, которые опаснее сорняков

2:19
Садоводство

Красивые, полезные, "очень хочется" — эти растения часто оказываются настоящим кошмаром для владельца участка. Они быстро захватывают территорию, плохо контролируются и потом годами мешают жить. Ниже — список тех, кого стоит обходить стороной.

Сирень
Фото: Own work by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сирень

1. Хмель

В саду он превращается в живучего монстра. Корни прочные, как канаты, выкорчевать сложно. Даже после полной зачистки — прорастает снова.

2. Мята

Полезна, ароматна, но распространяется со скоростью пожара. Маленькие участки страдают: мята лезет везде.

3. Хрен

Живёт по принципу "один раз посадил — навсегда". Уничтожить можно разве что бетоном. Замените на катран: красив, скромен, не расползается.

4. Бешеный огурец (эхиноцистис)

Мечта любителей живой изгороди? Только в теории. На деле — агрессор: семена разлетаются в радиусе нескольких метров. Прорастает повсюду.

5. Ромашка простая

Милое на вид растение, но магнит для тли. Вредители со всей округи сбегаются как на пир.

6. Черемуха

Даёт много поросли, пользы от неё - минимум. А вот хлопот по удалению новых ростков будет много.

7. Сирень

На просторных участках — да. А вот на маленьких может разрастись до бедствия: корни лезут везде, остановить трудно.

8. Облепиха крушиновидная

Плодовита, но агрессивна. Поросль уходит на метры. Срезал куст — и получил армию отпрысков. Опасна даже для обуви.

9. Недотрога железконосная

Семена "выстреливают" до 12 метров. Быстро образует густые заросли, избавиться сложно.

10. Топинамбур

Даже борщевик позавидует. Требует жёсткого контроля, иначе захватит всё. Цветёт красиво, но пользы от этого мало.

11. Золотарник гигантский

Цветёт солнечно и эффектно, но каждый соцветий — это семенной снаряд. Всходов будет столько, что не обрадуетесь.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Домашние животные
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям Аудио 
Поведение умирающей кошки: слёзы, но и шанс попрощаться
Домашние животные
Поведение умирающей кошки: слёзы, но и шанс попрощаться Аудио 
Популярное
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям

У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.

Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Последние материалы
Чудесные аксессуары для вашего автомобиля: экономьте время и деньги
Помнят только кусты: Жигалова разгромила Натана за скандалы вместо песен в реалити-шоу
Пьёшь утром — сияешь весь день: смузи, который заменит половину аптечки
Мошенничество или отсрочка? Как банки Казахстана помогают заёмщикам в трудной ситуации
Старость начинается в 34? Найден тайный рубеж, о котором молчала наука
Мягкие лапки — жёсткий конфликт: кто превращает кошку в несчастного беглеца
Накачайте ягодицы без походов в спортзал: эти упражнения увеличат бёдра и добавят объема
Россия в самом сердце: как русский блогер нашёл тепло и дружбу среди азиатов
Последний шанс на спасение: тихие убийцы Земли уже проснулись
Эти кустарники вас разочаруют — не сажайте их в средней полосе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.