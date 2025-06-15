Сад превратится в ад: 11 растений, которые опаснее сорняков

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Красивые, полезные, "очень хочется" — эти растения часто оказываются настоящим кошмаром для владельца участка. Они быстро захватывают территорию, плохо контролируются и потом годами мешают жить. Ниже — список тех, кого стоит обходить стороной.

Фото: Own work by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сирень

1. Хмель

В саду он превращается в живучего монстра. Корни прочные, как канаты, выкорчевать сложно. Даже после полной зачистки — прорастает снова.

2. Мята

Полезна, ароматна, но распространяется со скоростью пожара. Маленькие участки страдают: мята лезет везде.

3. Хрен

Живёт по принципу "один раз посадил — навсегда". Уничтожить можно разве что бетоном. Замените на катран: красив, скромен, не расползается.

4. Бешеный огурец (эхиноцистис)

Мечта любителей живой изгороди? Только в теории. На деле — агрессор: семена разлетаются в радиусе нескольких метров. Прорастает повсюду.

5. Ромашка простая

Милое на вид растение, но магнит для тли. Вредители со всей округи сбегаются как на пир.

6. Черемуха

Даёт много поросли, пользы от неё - минимум. А вот хлопот по удалению новых ростков будет много.

7. Сирень

На просторных участках — да. А вот на маленьких может разрастись до бедствия: корни лезут везде, остановить трудно.

8. Облепиха крушиновидная

Плодовита, но агрессивна. Поросль уходит на метры. Срезал куст — и получил армию отпрысков. Опасна даже для обуви.

9. Недотрога железконосная

Семена "выстреливают" до 12 метров. Быстро образует густые заросли, избавиться сложно.

10. Топинамбур

Даже борщевик позавидует. Требует жёсткого контроля, иначе захватит всё. Цветёт красиво, но пользы от этого мало.

11. Золотарник гигантский

Цветёт солнечно и эффектно, но каждый соцветий — это семенной снаряд. Всходов будет столько, что не обрадуетесь.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

