Хотите сэкономить силы и деньги? Тогда не выращивайте это на огороде

Каждый дачник рано или поздно задаётся вопросом: а стоит ли вообще всё это копание, посадки и прополки? Может, проще купить всё в магазине — и дело с концом? Ответ не так прост.
Современные огородники редко преследуют цель сэкономить. Главное — удовольствие. Кто-то отдыхает, играя в футбол, а кто-то — выращивая огурцы и редис. Это скорее хобби, чем необходимость.
Плюсы:
Свежие, экологичные овощи;
Физическая активность и свежий воздух;
Радость от результата и процесс.
Минусы:
Привязанность к участку;
Расходы на семена, инструменты, удобрения;
Необходимость постоянного ухода и времени.
Даже инструменты и укрывной материал требуют вложений. Но часть расходов — разовые: та же лопата прослужит не один год.
Картофель
Вырастить его — целая эпопея: посадка, борьба с жуками, копка. Цена в магазине — около 40-45 р/кг. Покупать проще.
Морковь и свёкла
Легко вырастить, но стоят они недорого. Вряд ли окупятся усилия. Хотя свёклу можно втиснуть в уголок грядки — почти без хлопот.
Кабачки
Урожай бьёт через край. Даже 1-2 куста — и не знаете, куда девать. Но и стоят копейки. Вывод: если не делаете заготовок — проще купить.
Капуста
Сложная в уходе, обожаема вредителями. Без тщательной заботы — зря потраченное время.
Лук
Из-за луковой мухи и сырой погоды может просто не получиться. Да и севок недешёвый. Проще взять в магазине.
Редис и зелень
Весной редис дорогой, а зелень всегда нужна. Всё растёт быстро, можно сеять всё лето. К тому же магазинный ассортимент скуден.
Огурцы и томаты
Уход сложный, особенно с теплицами. Но вкус у "своих" — другой. Часто сажают понемногу, для души.
Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
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