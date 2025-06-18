Хотите сэкономить силы и деньги? Тогда не выращивайте это на огороде

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник рано или поздно задаётся вопросом: а стоит ли вообще всё это копание, посадки и прополки? Может, проще купить всё в магазине — и дело с концом? Ответ не так прост.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Урожай овощей

Выгода или удовольствие

Современные огородники редко преследуют цель сэкономить. Главное — удовольствие. Кто-то отдыхает, играя в футбол, а кто-то — выращивая огурцы и редис. Это скорее хобби, чем необходимость.

Плюсы и минусы огорода

Плюсы:

Свежие, экологичные овощи;

Физическая активность и свежий воздух;

Радость от результата и процесс.

Минусы:

Привязанность к участку;

Расходы на семена, инструменты, удобрения;

Необходимость постоянного ухода и времени.

Даже инструменты и укрывной материал требуют вложений. Но часть расходов — разовые: та же лопата прослужит не один год.

Что выгоднее купить

Картофель

Вырастить его — целая эпопея: посадка, борьба с жуками, копка. Цена в магазине — около 40-45 р/кг. Покупать проще. Морковь и свёкла

Легко вырастить, но стоят они недорого. Вряд ли окупятся усилия. Хотя свёклу можно втиснуть в уголок грядки — почти без хлопот. Кабачки

Урожай бьёт через край. Даже 1-2 куста — и не знаете, куда девать. Но и стоят копейки. Вывод: если не делаете заготовок — проще купить. Капуста

Сложная в уходе, обожаема вредителями. Без тщательной заботы — зря потраченное время. Лук

Из-за луковой мухи и сырой погоды может просто не получиться. Да и севок недешёвый. Проще взять в магазине.

А вот это лучше выращивать

Редис и зелень

Весной редис дорогой, а зелень всегда нужна. Всё растёт быстро, можно сеять всё лето. К тому же магазинный ассортимент скуден.

Огурцы и томаты

Уход сложный, особенно с теплицами. Но вкус у "своих" — другой. Часто сажают понемногу, для души.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

