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Хотите сэкономить силы и деньги? Тогда не выращивайте это на огороде

2:12
Садоводство

Каждый дачник рано или поздно задаётся вопросом: а стоит ли вообще всё это копание, посадки и прополки? Может, проще купить всё в магазине — и дело с концом? Ответ не так прост.

Урожай овощей
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Урожай овощей

Выгода или удовольствие

Современные огородники редко преследуют цель сэкономить. Главное — удовольствие. Кто-то отдыхает, играя в футбол, а кто-то — выращивая огурцы и редис. Это скорее хобби, чем необходимость.

Плюсы и минусы огорода

Плюсы:

  • Свежие, экологичные овощи;

  • Физическая активность и свежий воздух;

  • Радость от результата и процесс.

Минусы:

  • Привязанность к участку;

  • Расходы на семена, инструменты, удобрения;

  • Необходимость постоянного ухода и времени.

Даже инструменты и укрывной материал требуют вложений. Но часть расходов — разовые: та же лопата прослужит не один год.

Что выгоднее купить

  1. Картофель
    Вырастить его — целая эпопея: посадка, борьба с жуками, копка. Цена в магазине — около 40-45 р/кг. Покупать проще.

  2. Морковь и свёкла
    Легко вырастить, но стоят они недорого. Вряд ли окупятся усилия. Хотя свёклу можно втиснуть в уголок грядки — почти без хлопот.

  3. Кабачки
    Урожай бьёт через край. Даже 1-2 куста — и не знаете, куда девать. Но и стоят копейки. Вывод: если не делаете заготовок — проще купить.

  4. Капуста
    Сложная в уходе, обожаема вредителями. Без тщательной заботы — зря потраченное время.

  5. Лук
    Из-за луковой мухи и сырой погоды может просто не получиться. Да и севок недешёвый. Проще взять в магазине.

А вот это лучше выращивать

  • Редис и зелень
    Весной редис дорогой, а зелень всегда нужна. Всё растёт быстро, можно сеять всё лето. К тому же магазинный ассортимент скуден.

  • Огурцы и томаты
    Уход сложный, особенно с теплицами. Но вкус у "своих" — другой. Часто сажают понемногу, для души.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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