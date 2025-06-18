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Красиво, но опасно: растения, от которых страдают тысячи дачников

2:05
Садоводство

Садоводство — дело тонкое. Иногда достаточно посадить крошечный кустик, чтобы через пару лет вести настоящую партизанскую войну за территорию. Эти растения выглядят очаровательно, благоухают или радуют урожаем — но однажды пустив корни, отступать они не собираются. Вот народный список "зелёных захватчиков", собранный по следам обсуждений садоводов, уставших от агрессии с грядки.

Клематисы
Фото: Own work by Vegetal45, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клематисы

Самые опасные в саду

  • Будра плющевидная действует тихо, но неумолимо. Плотным ковром вытесняет всё вокруг.

  • Мята превращает участок в поле ментола. Даже обломки корней оживают.

  • Девичий виноград ломает заборы, заползает под крышу и рвёт конструкцию.

  • Малина радует ягодами, но расползается везде, даже в помидоры и цветник.

  • Ежевика формирует колючие джунгли, которые невозможно пройти или уничтожить.

Внешность обманчива

  • Ландыш и физалис быстро создают плотные заросли, вытесняя всё живое.

  • Кислица фиолетовая и вероника нитевидная - милые с виду, но непобедимые.

  • Колокольчик рапунцель и окопник сеются сами, корни уходят на глубину.

Профессионалы по захвату

  • Хрен (Armoracia rusticana) — его корни возвращаются снова и снова.

  • Лох серебристый образует клоны и выкорчевать его почти нереально.

  • Клематисы тангутский и жгучий — плетутся повсюду и прочно укореняются.

  • Мискантус и канареечник тростниковый создают плотные заросли и вытесняют соседей.

  • Белокопытник гигантский — монстр с листьями-зонтиками, подавляющий всё под собой.

Что делать, если вы всё же влюблены

Если всё-таки решились на одно из этих растений, держите его в изоляции:

  • высаживайте в контейнеры или с корневыми барьерами;

  • регулярно осматривайте посадки;

  • удаляйте побеги и семена до созревания;

  • будьте готовы к многолетней борьбе.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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