Красиво, но опасно: растения, от которых страдают тысячи дачников

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садоводство — дело тонкое. Иногда достаточно посадить крошечный кустик, чтобы через пару лет вести настоящую партизанскую войну за территорию. Эти растения выглядят очаровательно, благоухают или радуют урожаем — но однажды пустив корни, отступать они не собираются. Вот народный список "зелёных захватчиков", собранный по следам обсуждений садоводов, уставших от агрессии с грядки.

Фото: Own work by Vegetal45, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Клематисы

Самые опасные в саду

Будра плющевидная действует тихо, но неумолимо. Плотным ковром вытесняет всё вокруг.

Мята превращает участок в поле ментола. Даже обломки корней оживают.

Девичий виноград ломает заборы, заползает под крышу и рвёт конструкцию.

Малина радует ягодами, но расползается везде, даже в помидоры и цветник.

Ежевика формирует колючие джунгли, которые невозможно пройти или уничтожить.

Внешность обманчива

Ландыш и физалис быстро создают плотные заросли, вытесняя всё живое.

Кислица фиолетовая и вероника нитевидная - милые с виду, но непобедимые.

Колокольчик рапунцель и окопник сеются сами, корни уходят на глубину.

Профессионалы по захвату

Хрен (Armoracia rusticana) — его корни возвращаются снова и снова.

Лох серебристый образует клоны и выкорчевать его почти нереально.

Клематисы тангутский и жгучий — плетутся повсюду и прочно укореняются.

Мискантус и канареечник тростниковый создают плотные заросли и вытесняют соседей.

Белокопытник гигантский — монстр с листьями-зонтиками, подавляющий всё под собой.

Что делать, если вы всё же влюблены

Если всё-таки решились на одно из этих растений, держите его в изоляции:

высаживайте в контейнеры или с корневыми барьерами;

регулярно осматривайте посадки;

удаляйте побеги и семена до созревания;

будьте готовы к многолетней борьбе.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

