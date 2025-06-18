Красиво, но опасно: растения, от которых страдают тысячи дачников

Садоводство — дело тонкое. Иногда достаточно посадить крошечный кустик, чтобы через пару лет вести настоящую партизанскую войну за территорию. Эти растения выглядят очаровательно, благоухают или радуют урожаем — но однажды пустив корни, отступать они не собираются. Вот народный список "зелёных захватчиков", собранный по следам обсуждений садоводов, уставших от агрессии с грядки.
Будра плющевидная действует тихо, но неумолимо. Плотным ковром вытесняет всё вокруг.
Мята превращает участок в поле ментола. Даже обломки корней оживают.
Девичий виноград ломает заборы, заползает под крышу и рвёт конструкцию.
Малина радует ягодами, но расползается везде, даже в помидоры и цветник.
Ежевика формирует колючие джунгли, которые невозможно пройти или уничтожить.
Ландыш и физалис быстро создают плотные заросли, вытесняя всё живое.
Кислица фиолетовая и вероника нитевидная - милые с виду, но непобедимые.
Колокольчик рапунцель и окопник сеются сами, корни уходят на глубину.
Хрен (Armoracia rusticana) — его корни возвращаются снова и снова.
Лох серебристый образует клоны и выкорчевать его почти нереально.
Клематисы тангутский и жгучий — плетутся повсюду и прочно укореняются.
Мискантус и канареечник тростниковый создают плотные заросли и вытесняют соседей.
Белокопытник гигантский — монстр с листьями-зонтиками, подавляющий всё под собой.
Если всё-таки решились на одно из этих растений, держите его в изоляции:
высаживайте в контейнеры или с корневыми барьерами;
регулярно осматривайте посадки;
удаляйте побеги и семена до созревания;
будьте готовы к многолетней борьбе.
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
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