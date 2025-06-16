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Больше хлопот, чем цветов: растения, которым не место на даче

2:24
Садоводство

В погоне за редкими и красивыми растениями легко оступиться. Витрины садовых магазинов пестрят экзотикой: хурма, инжир, глицинии… Но не всё, что выглядит завораживающе на фото, выживет под снегом и в слякоть.

Гибискус
Фото: https://www.flickr.com/photos/104249543@N07/30499085991/ by Rolf Dietrich Brecher from Germany, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гибискус

Холод — главный враг

Хурма виргинская, хоть и заявлена как морозостойкая, погибает при -20 °C. Даже утеплённая, она не выдержит долгих холодов, а урожая и вовсе ждать не стоит — осенью дерево всё ещё растёт и не успевает подготовиться к зиме.

Инжир — ещё один южанин, которому не по пути с нашей зимой. Даже "морозостойкие" сорта не переносят настоящих холодов. Укрытие инжира требует каркаса, листвы, плёнки и нервов — и всё это ради растения, которое может так и не выжить.

Глицинии, гибискусы и прочие обманщики

Глициния выглядит сногсшибательно на юге, но в умеренном климате не зимует. Вместо цветущей арки — подмёрзшие ветки и сплошное разочарование.

Гибискус древовидный требует полноценного "домика" на зиму, иначе погибнет. А травянистый, хоть и зимует, зацветает поздно и может вообще не успеть это сделать, особенно если лето холодное.

Растения для профессионалов

Бругмансия — эффектная, но капризная. Весной — вынеси, осенью — занеси. Высота может достигать двух метров, и таскать её туда-сюда — не самое радостное занятие.

Юкка и бамбуки в открытом грунте чаще страдают от перепадов температуры, чем радуют глаз. А кипарисовик горохоплодный то подмерзает, то выгорает, а если не укрыть — становится уродливым.

Красиво, но хлопотно

Ацидантера, фрезия, калла, тигридия — всё это цветёт недолго, требует выкапывания на зиму и годится только для настоящих фанатов.

Гортензия черешковая — ещё один пример. Её надо регулярно подвязывать, укрывать, а результат не всегда оправдывает усилия.

Кого сажать вместо

Обратите внимание на актинидию коломикту — мини-киви, морозоустойчивую и урожайную. Или имбирь — выращивается из магазинного корня, сажается в феврале, летом живёт в теплице, а осенью даёт пусть и небольшой, но полезный урожай.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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