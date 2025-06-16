Красиво, но коварно: эти деревья уничтожают урожай и портят почву — лучше сразу выкорчевать

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не все деревья одинаково полезны для приусадебного участка. Некоторые из них способны вытянуть из земли всю влагу, угробить урожай и даже рассорить с соседями.

Фото: flickr.com by Joshua Mayer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Хвойное растение

Зелёные хищники рядом с грядками

На ограниченной территории в 6-10 соток дерево быстро начнёт мешать — затенит огород, расползётся корнями, спровоцирует обидные споры с соседями. Особенно опасны лесные красавцы, которые в природе выглядят гармонично, а вот на даче ведут себя как захватчики.

Тополь — лидер по вреду

Хотя в городе тополь фильтрует выхлопы, на участке он становится бедствием. Пух сжигает всходы, корни вытягивают влагу на десятки метров, а плотная листва мешает другим растениям дышать. Корневая система — слабая, дерево легко падает при ветре.

Клёны из Америки и Канады — инвазивные агрессоры

Эти заморские гости высасывают соки из почвы и активно размножаются побегами. Отростки невозможно сдержать — даже срубив дерево, придётся годами выкапывать новые ростки.

Хвойные — красиво, но бесплодно

Сосна и ель формируют агрессивный хвойный ковёр, который угнетает любую другую растительность. Под ними не выживают даже сорняки, а корневая система вытягивает воду из соседних грядок.

Ива — ломкая и жадная до воды

С возрастом ветви становятся хрупкими, а корневая система вытягивает влагу, оставляя огород без капли живительной влаги. Её листву тоже трудно контролировать — слишком мелкая и объёмная.

Берёза — чемпион по жадности

Это дерево выглядит нарядно, но буквально высасывает все питательные вещества из почвы. Разрастается стремительно, корни дотягиваются до самых дальних уголков, оставляя после себя мёртвую зону.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.



