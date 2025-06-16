Борщевик лезет в сад — а штраф в карман: как один сорняк пугает и дачников, и кошелёк

4:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Борщевик Сосновского — зелёный агрессор, от которого страдают не только деревни, но и дачники, экосистема и даже бюджет. Он вытесняет грибы, мешает животным, может обжечь кожу и — внезапно — стать причиной административного штрафа. Разбираемся, кто его боится, как его уничтожить и что будет, если не уничтожать.

Фото: commons.wikimedia.org by Natubico, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Борщевик

Где растёт борщевик и почему он захватывает участки

Больше всего борщевика — в северной и средней полосе России: Московская, Ленинградская, Псковская, Ярославская, Тверская и другие области. Он плотно захватывает берега, поля, лесные опушки и дачные участки.

Изначально его выращивали для корма скоту, но быстро отказались — растение оказалось ядовитым и чрезмерно живучим. Оно устойчиво к холоду, жаре, засухе, влажности и любой почве. При этом своими листьями и химическими веществами борщевик подавляет рост других растений.

Чем опасен борщевик для человека

Фитофотодерматит — ожог от сока борщевика, проявляется через несколько дней после контакта с кожей, если она подвергается солнечному свету. Аллергия — неприятный запах может вызывать реакцию у чувствительных людей. Экологический вред — вытесняет другие виды растений, нарушает флору и фауну. Опасность для животных и детей — случайный контакт может обернуться ожогами.

Кого боится борщевик

Единственное растение, которое борщевик по-настоящему не выносит — топинамбур, особенно сорт "Скороспелка". Он быстро растёт, забивает борщевик, требует ухода (вспашка, окучивание, подкормка), но в результате — вытесняет вредителя естественным путём.

Как избавиться от борщевика: все рабочие методы

1. Выкапывание

Самый надёжный способ — перерубить корень на глубине 15-20 см.

Подходит для единичных растений.

Требует полной экипировки: перчатки, очки, плотная одежда.

2. Покос (с осторожностью!)

Самый опасный метод: сок может попасть на кожу.

Косить нужно до цветения или в самом его начале.

Безопаснее всего — ручной косой или триммером с металлическим диском.

Повторять каждые 3 недели до снега.

3. Обрезка зонтиков

Срезают только цветки — до появления семян.

Повторяют каждые 3-4 недели.

После цветения срезанные части утилизируют (сжигают или закапывают глубоко).

4. Черная плёнка (геотекстиль)

Укрыть заросли весной и оставить на 2 года.

Без света и воздуха борщевик погибает.

Подходит для небольших участков и локальной борьбы.

5. Химия (гербициды)

Применять до цветения.

Если опоздали — сначала скашивают, потом обрабатывают, когда растение отрастёт до 20 см.

Используют препараты на основе глифосата, сульфанилмочевины и других веществ.

6. Вспашка и замещающие посадки

Вспахивать землю на 10-15 см.

Повторять несколько раз в сезон.

Эффективно при засеве культурой, вытесняющей сорняк (например, топинамбуром).

За что могут оштрафовать

Если борщевик растёт на вашем участке и вы его не уничтожаете, это считается нарушением Земельного кодекса (ст. 8.7 КоАП РФ). Размер штрафа:

Физлицо — от 20 000 до 50 000 ₽

Должностное лицо — от 50 000 до 100 000 ₽

Юрлицо — от 400 000 до 700 000 ₽

Если вы боретесь с растением, но не справляетесь, штрафа не будет — только предупреждение. Зато если соседи разводят борщевик и игнорируют проблему — можно жаловаться в администрацию.

Уточнения

Борщеви́к (лат. Heracléum) — род растений семейства зонтичные, насчитывающий, по современной классификации, 147 подтверждённых видов, распространённых в умеренном поясе Восточного полушария (один вид — в Северной Америке).

