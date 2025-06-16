Борщевик лезет в сад — а штраф в карман: как один сорняк пугает и дачников, и кошелёк

Борщевик Сосновского — зелёный агрессор, от которого страдают не только деревни, но и дачники, экосистема и даже бюджет. Он вытесняет грибы, мешает животным, может обжечь кожу и — внезапно — стать причиной административного штрафа. Разбираемся, кто его боится, как его уничтожить и что будет, если не уничтожать.
Больше всего борщевика — в северной и средней полосе России: Московская, Ленинградская, Псковская, Ярославская, Тверская и другие области. Он плотно захватывает берега, поля, лесные опушки и дачные участки.
Изначально его выращивали для корма скоту, но быстро отказались — растение оказалось ядовитым и чрезмерно живучим. Оно устойчиво к холоду, жаре, засухе, влажности и любой почве. При этом своими листьями и химическими веществами борщевик подавляет рост других растений.
Фитофотодерматит — ожог от сока борщевика, проявляется через несколько дней после контакта с кожей, если она подвергается солнечному свету.
Аллергия — неприятный запах может вызывать реакцию у чувствительных людей.
Экологический вред — вытесняет другие виды растений, нарушает флору и фауну.
Опасность для животных и детей — случайный контакт может обернуться ожогами.
Единственное растение, которое борщевик по-настоящему не выносит — топинамбур, особенно сорт "Скороспелка". Он быстро растёт, забивает борщевик, требует ухода (вспашка, окучивание, подкормка), но в результате — вытесняет вредителя естественным путём.
Самый надёжный способ — перерубить корень на глубине 15-20 см.
Подходит для единичных растений.
Требует полной экипировки: перчатки, очки, плотная одежда.
Самый опасный метод: сок может попасть на кожу.
Косить нужно до цветения или в самом его начале.
Безопаснее всего — ручной косой или триммером с металлическим диском.
Повторять каждые 3 недели до снега.
Срезают только цветки — до появления семян.
Повторяют каждые 3-4 недели.
После цветения срезанные части утилизируют (сжигают или закапывают глубоко).
Укрыть заросли весной и оставить на 2 года.
Без света и воздуха борщевик погибает.
Подходит для небольших участков и локальной борьбы.
Применять до цветения.
Если опоздали — сначала скашивают, потом обрабатывают, когда растение отрастёт до 20 см.
Используют препараты на основе глифосата, сульфанилмочевины и других веществ.
Вспахивать землю на 10-15 см.
Повторять несколько раз в сезон.
Эффективно при засеве культурой, вытесняющей сорняк (например, топинамбуром).
Если борщевик растёт на вашем участке и вы его не уничтожаете, это считается нарушением Земельного кодекса (ст. 8.7 КоАП РФ). Размер штрафа:
Физлицо — от 20 000 до 50 000 ₽
Должностное лицо — от 50 000 до 100 000 ₽
Юрлицо — от 400 000 до 700 000 ₽
Если вы боретесь с растением, но не справляетесь, штрафа не будет — только предупреждение. Зато если соседи разводят борщевик и игнорируют проблему — можно жаловаться в администрацию.
Борщеви́к (лат. Heracléum) — род растений семейства зонтичные, насчитывающий, по современной классификации, 147 подтверждённых видов, распространённых в умеренном поясе Восточного полушария (один вид — в Северной Америке).
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