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Клубника перестала болеть и пошла в рост — всё из-за посадки по соседству

1:51
Садоводство

Мечтаете о клубнике, которую не стыдно показать соседям? Такой, чтобы каждая ягода — как десерт в ресторане? Секрет может оказаться проще, чем кажется. И вовсе не в удобрениях или сортах, а… в чесноке.

Клубника
Фото: 500px.com by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Да-да, обыкновенный чеснок, посаженный рядом с клубникой, творит настоящие чудеса. Всего несколько зубчиков — и ягоды становятся крупнее, сочнее и здоровее.

Почему это работает

Чеснок выделяет фитонциды — летучие вещества, обладающие мощным антибактериальным и противогрибковым эффектом. Они буквально стерилизуют пространство вокруг себя.

Для клубники особенно опасна серая гниль — грибок, который активизируется в сырость и способен уничтожить урожай. Фитонциды чеснока создают защитный купол, который мешает спором развиваться в почве и на листьях.

Но и это ещё не всё. Чеснок отпугивает паутинного клеща и долгоносика — вредителей, которые высасывают соки, повреждают бутоны и ослабляют растения.

Как сажать правильно

  • Используйте озимый чеснок (осенью) или яровой (весной).

  • Размещайте его между рядами клубники или в шахматном порядке.

  • Не загущайте: один зубчик на 3-4 куста клубники — идеальная дозировка.

  • Весной стрелки чеснока не обрезайте сразу — они тоже полезны.

  • Убирайте чеснок в июле, когда он созреет.

Результат?
Сильные кусты, устойчивые к болезням, направят все силы не на выживание, а на формирование по-настоящему крупных ягод.

Вы получите двойную выгоду — богатую клубничную грядку и урожай чеснока. А вид вашей клубники точно вызовет восторженные взгляды с соседнего участка.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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