Клубника перестала болеть и пошла в рост — всё из-за посадки по соседству

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мечтаете о клубнике, которую не стыдно показать соседям? Такой, чтобы каждая ягода — как десерт в ресторане? Секрет может оказаться проще, чем кажется. И вовсе не в удобрениях или сортах, а… в чесноке.

Фото: 500px.com by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Да-да, обыкновенный чеснок, посаженный рядом с клубникой, творит настоящие чудеса. Всего несколько зубчиков — и ягоды становятся крупнее, сочнее и здоровее.

Почему это работает

Чеснок выделяет фитонциды — летучие вещества, обладающие мощным антибактериальным и противогрибковым эффектом. Они буквально стерилизуют пространство вокруг себя.

Для клубники особенно опасна серая гниль — грибок, который активизируется в сырость и способен уничтожить урожай. Фитонциды чеснока создают защитный купол, который мешает спором развиваться в почве и на листьях.

Но и это ещё не всё. Чеснок отпугивает паутинного клеща и долгоносика — вредителей, которые высасывают соки, повреждают бутоны и ослабляют растения.

Как сажать правильно

Используйте озимый чеснок (осенью) или яровой (весной).

Размещайте его между рядами клубники или в шахматном порядке.

Не загущайте: один зубчик на 3-4 куста клубники — идеальная дозировка.

Весной стрелки чеснока не обрезайте сразу — они тоже полезны.

Убирайте чеснок в июле, когда он созреет.

Результат?

Сильные кусты, устойчивые к болезням, направят все силы не на выживание, а на формирование по-настоящему крупных ягод.

Вы получите двойную выгоду — богатую клубничную грядку и урожай чеснока. А вид вашей клубники точно вызовет восторженные взгляды с соседнего участка.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

