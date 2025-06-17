Мечтаете о клубнике, которую не стыдно показать соседям? Такой, чтобы каждая ягода — как десерт в ресторане? Секрет может оказаться проще, чем кажется. И вовсе не в удобрениях или сортах, а… в чесноке.
Да-да, обыкновенный чеснок, посаженный рядом с клубникой, творит настоящие чудеса. Всего несколько зубчиков — и ягоды становятся крупнее, сочнее и здоровее.
Чеснок выделяет фитонциды — летучие вещества, обладающие мощным антибактериальным и противогрибковым эффектом. Они буквально стерилизуют пространство вокруг себя.
Для клубники особенно опасна серая гниль — грибок, который активизируется в сырость и способен уничтожить урожай. Фитонциды чеснока создают защитный купол, который мешает спором развиваться в почве и на листьях.
Но и это ещё не всё. Чеснок отпугивает паутинного клеща и долгоносика — вредителей, которые высасывают соки, повреждают бутоны и ослабляют растения.
Используйте озимый чеснок (осенью) или яровой (весной).
Размещайте его между рядами клубники или в шахматном порядке.
Не загущайте: один зубчик на 3-4 куста клубники — идеальная дозировка.
Весной стрелки чеснока не обрезайте сразу — они тоже полезны.
Убирайте чеснок в июле, когда он созреет.
Результат?
Сильные кусты, устойчивые к болезням, направят все силы не на выживание, а на формирование по-настоящему крупных ягод.
Вы получите двойную выгоду — богатую клубничную грядку и урожай чеснока. А вид вашей клубники точно вызовет восторженные взгляды с соседнего участка.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.