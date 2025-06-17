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Удивительное средство от выгоревшего газона лежит в сарае, а не в магазине

2:02
Садоводство

Летняя жара безжалостна даже к самому ухоженному газону. Трава выцветает, появляются проплешины, земля становится как камень, а после дождей — только лужи. И нет, косить в такой момент — не выход. Это только добьёт ослабленные травинки.

стрижка газона
Фото: freepik.com is licensed under public domain
стрижка газона

Но есть простое решение, которое многие игнорируют. Оно не требует техники, особых затрат и способно оживить ваш газон всего за пару недель. Речь о летнем прочёсывании, или облегчённой вертикуляции.

Войлок — главный враг газона

Под слоем травы скапливается плотная масса из отмерших листьев и корешков. Этот "войлок":

  • мешает воде и воздуху поступать к корням;

  • провоцирует гниение и болезни;

  • тормозит рост новых побегов.

Удалив его, вы буквально откроете газону второе дыхание.

Что нужно делать

  1. Подождите пасмурную погоду или вечер после жары, когда почва немного влажная.

  2. Не стригите газон!

  3. Возьмите веерные грабли (или скарификатор) и энергично прочешите траву в разных направлениях — вдоль, поперёк, по диагонали.

  4. Соберите весь сухой мусор, особенно с проплешин и пожелтевших мест.

  5. Полейте участок. Собранный войлок — не в компост, а лучше сжечь или утилизировать.

Почему это работает

  • Разрыхляется корка — корни получают воздух и воду.

  • Активируется кущение — трава становится гуще.

  • Устраняется среда для грибков и болезней.

  • Полив проникает вглубь, а не испаряется с поверхности.

Через 3-5 дней подкормите газон осенним удобрением с калием и фосфором. Это укрепит корни и повысит устойчивость к жаре. А вот азот исключите — он даст нежную зелень, которая быстро сгорит.

Уже через пару недель газон снова станет упругим, сочным и плотным. И всё это — без стрижки и лишней возни.

Уточнения

Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений ; травяной покров, созданный посевом семян специально подобранных трав; нередко служит фоном для декоративных посадок и парковых сооружений; может быть самостоятельным элементом ландшафтной композиции (ГОСТ 28329-89).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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