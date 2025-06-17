Удобрение, которое оживит кусты за пару дней — и это не химия

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Июнь — не просто разгар лета, а ключевой этап для тыквенных культур: кабачки, патиссоны и тыквы наращивают зелёную массу и начинают формировать плоды. Чтобы не остаться с хилыми завязями и пустоцветами, самое время побаловать растения правильным "меню".

Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тыква

Минеральная классика

Для пышной ботвы и крепких листьев не обойтись без азота. Отлично работает раствор мочевины или аммофоски.

Фосфор отвечает за развитие корней и образование завязей — обычный суперфосфат, разведённый в воде и внесённый под корень, работает надёжно.

А калий — это вкус, плотность и сила плодов. Используйте калийную соль или сульфат калия — растворите в воде и полейте под куст.

Органика в деле

Настой птичьего помёта — классика для любителей органики. Только обязательно разбавьте водой, чтобы не обжечь корни.

Компостный "чай" из зрелого перегноя — мягкое и полезное питание, которое хорошо усваивается.

А настой чайного гриба после брожения стимулирует рост и укрепляет иммунитет растений.

Народные секреты

Зола — золото для огорода. Стакан золы на ведро воды, сутки настаивания — и подкормка готова. Она насыщает почву микроэлементами и уменьшает кислотность.

Дрожжи — ещё один хит. Пачку разведите с ложкой сахара, дайте перебродить, разбавьте — и вперёд. Это пробуждает корневую систему.

А вот нашатырный спирт — неожиданный, но эффективный источник азота. Достаточно 1-2 столовых ложек на ведро воды.

Сколько и когда

Минеральные смеси — раз в 10-14 дней, строго по дозировке.

Органику — раз в неделю, разбавляя правильно.

Народные средства — 1-2 раза в неделю, следите за погодой и состоянием растений.

Выбирайте подходящий способ — и собирайте урожай, который удивит даже соседей!

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).



