Хотите яблоки, как в сказке? Тогда не забудьте про этот июньский ритуал

Июнь — время, когда яблони и груши работают на износ. Они заливают завязи соками, формируют вкус будущих плодов и одновременно запускают рост молодых побегов. Без поддержки деревья не справятся: плоды останутся мелкими, а часть завязей может и вовсе осыпаться.

Фото: selbst fotografiert am 13. August 2005 by --Atamari 22:41, 13 August 2005 (UTC), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Груша

Что нужно именно сейчас

Ключ к урожаю — в правильной июньской подкормке. Она не только отвечает за сладость и размер плодов, но и подготавливает деревья к зиме. Особенно важны:

Калий — отвечает за вкус, сладость и налив;

Фосфор — укрепляет корни и завязи;

Кальций — предотвращает растрескивание плодов;

Магний, бор и цинк — усиливают фотосинтез, аромат, вкус и лёжкость.

А вот азот сейчас противопоказан — он спровоцирует буйный рост зелени в ущерб плодоношению.

Чем подкормить — варианты на выбор

Зольный настой:

2 стакана золы на 10 л горячей воды, сутки настаивать, затем процедить. На взрослое дерево — 10-15 л. Отличный источник калия, кальция и магния. Минеральная смесь:

20-25 г сульфата калия + 30-40 г суперфосфата на 10 л воды. Результат — активный налив плодов. Опрыскивание борной кислотой:

1 г на 10 л воды. Проводится по листьям утром или вечером. Придаёт фруктам насыщенный вкус и улучшает хранение. Травяной настой (крапива, окопник, одуванчик):

Зелень настаивают неделю в воде (половина бочки), затем разбавляют 1:10 и поливают.

Как правильно вносить

Перед подкормкой землю под деревом обязательно хорошо проливают — иначе можно сжечь корни. После внесения удобрений полезно замульчировать приствольный круг.

Схема проста:

В начале месяца — зольный настой или минеральная смесь;

Через неделю — опрыскивание бором;

Во второй половине — органика из трав.

Следуйте этой схеме — и деревья отблагодарят вас яблоками и грушами, как с картинки.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

