Хотите яблоки, как в сказке? Тогда не забудьте про этот июньский ритуал

Июнь — время, когда яблони и груши работают на износ. Они заливают завязи соками, формируют вкус будущих плодов и одновременно запускают рост молодых побегов. Без поддержки деревья не справятся: плоды останутся мелкими, а часть завязей может и вовсе осыпаться.
Ключ к урожаю — в правильной июньской подкормке. Она не только отвечает за сладость и размер плодов, но и подготавливает деревья к зиме. Особенно важны:
Калий — отвечает за вкус, сладость и налив;
Фосфор — укрепляет корни и завязи;
Кальций — предотвращает растрескивание плодов;
Магний, бор и цинк — усиливают фотосинтез, аромат, вкус и лёжкость.
А вот азот сейчас противопоказан — он спровоцирует буйный рост зелени в ущерб плодоношению.
Зольный настой:
2 стакана золы на 10 л горячей воды, сутки настаивать, затем процедить. На взрослое дерево — 10-15 л. Отличный источник калия, кальция и магния.
Минеральная смесь:
20-25 г сульфата калия + 30-40 г суперфосфата на 10 л воды. Результат — активный налив плодов.
Опрыскивание борной кислотой:
1 г на 10 л воды. Проводится по листьям утром или вечером. Придаёт фруктам насыщенный вкус и улучшает хранение.
Травяной настой (крапива, окопник, одуванчик):
Зелень настаивают неделю в воде (половина бочки), затем разбавляют 1:10 и поливают.
Перед подкормкой землю под деревом обязательно хорошо проливают — иначе можно сжечь корни. После внесения удобрений полезно замульчировать приствольный круг.
Схема проста:
В начале месяца — зольный настой или минеральная смесь;
Через неделю — опрыскивание бором;
Во второй половине — органика из трав.
Следуйте этой схеме — и деревья отблагодарят вас яблоками и грушами, как с картинки.
Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.