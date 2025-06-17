Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не стать жертвой: главные схемы мошенников, о которых должен знать каждый турист
Никто не скажет тебе это в зале: разминка может быть самой бесполезной частью тренировки
Один поворот руля — и аварии не будет: трюк, который может спасти вам жизнь в пробке
Хотите яблоки, как в сказке? Тогда не забудьте про этот июньский ритуал
Первое селфи: Бывшая жена Джигарханяна показала лицо дочки
Секрет сияющей кожи, который не расскажут на бьюти-каналах
Такого от Румынии не ожидал никто: новый кроссовер рвёт шаблоны и пугает автогигантов
Кошка гадит в углу? Эта ароматная хитрость работает почти всегда
Регина Тодоренко раскрыла секрет своей формы на седьмом месяце беременности

Лук стал крепким и сочным, а вредители исчезли: вся магия — в утренней чашке

1:19
Садоводство

Оказывается, одно из самых действенных средств для щедрого урожая лука не стоит ни рубля — оно остаётся после утреннего кофе.

Лук
Фото: Self-photographed by Rainer Haessner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лук

Кофе вместо удобрения? Да

Кофейная гуща — натуральный источник азота, который медленно и равномерно отдаёт свои полезные вещества в почву. А именно азот отвечает за мощную зелень и формирование крупных, сочных луковиц.

Чтобы использовать гущу с пользой:

  • тщательно просушите остатки кофе (можно прямо на бумаге);

  • дождитесь активного роста пера — это ваш сигнал;

  • аккуратно разрыхлите почву у корней;

  • перемешайте сухую гущу с литром садовой земли;

  • рассыпьте вокруг растений и слегка вработайте в верхний слой грунта.

Полив — как обычно.

Почему это работает

Кофейная гуща:

  • делает почву рыхлой и воздушной — корни дышат лучше;

  • слегка подкисляет грунт — лук это любит;

  • отпугивает вредителей своим ароматом — особенно эффективно против луковой мухи.

Результат не заставит себя ждать:

  • перо станет сочным, мощным, меньше поляжет;

  • головки налятся и вырастут до максимального размера;

  • урожай будет плотным, тяжёлым и отлично сохранится зимой.

И главное — всё это вы получите буквально из отходов, не тратя ни копейки.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Красота и стиль
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас Аудио 
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Наука и техника
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось Аудио 
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Авто
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь Аудио 
Популярное
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.

F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Как у бабушки в погребе: самый ленивый и надёжный способ засолки огурцов
Как у бабушки в погребе: самый ленивый и надёжный способ засолки огурцов
Последние материалы
Секрет сияющей кожи, который не расскажут на бьюти-каналах
Такого от Румынии не ожидал никто: новый кроссовер рвёт шаблоны и пугает автогигантов
Кошка гадит в углу? Эта ароматная хитрость работает почти всегда
Регина Тодоренко раскрыла секрет своей формы на седьмом месяце беременности
Разбитые стереотипы: дочь Виктории Бони рассказала о реальной жизни подростков в Монако
Мировые центробанки сокращают запасы долларов
На отдыхе худеют только те, кто знает эту простую хитрость за столом
Лук стал крепким и сочным, а вредители исчезли: вся магия — в утренней чашке
Контейнеры как искусство: 5 мини-домов, в которые хочется переехать
Лучше быть одной: Марго Овсянникова пожалела вышедшую замуж Бородину
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.