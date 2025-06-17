Оказывается, одно из самых действенных средств для щедрого урожая лука не стоит ни рубля — оно остаётся после утреннего кофе.
Кофейная гуща — натуральный источник азота, который медленно и равномерно отдаёт свои полезные вещества в почву. А именно азот отвечает за мощную зелень и формирование крупных, сочных луковиц.
Чтобы использовать гущу с пользой:
тщательно просушите остатки кофе (можно прямо на бумаге);
дождитесь активного роста пера — это ваш сигнал;
аккуратно разрыхлите почву у корней;
перемешайте сухую гущу с литром садовой земли;
рассыпьте вокруг растений и слегка вработайте в верхний слой грунта.
Полив — как обычно.
Кофейная гуща:
делает почву рыхлой и воздушной — корни дышат лучше;
слегка подкисляет грунт — лук это любит;
отпугивает вредителей своим ароматом — особенно эффективно против луковой мухи.
Результат не заставит себя ждать:
перо станет сочным, мощным, меньше поляжет;
головки налятся и вырастут до максимального размера;
урожай будет плотным, тяжёлым и отлично сохранится зимой.
И главное — всё это вы получите буквально из отходов, не тратя ни копейки.
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.