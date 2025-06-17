Лук стал крепким и сочным, а вредители исчезли: вся магия — в утренней чашке

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Оказывается, одно из самых действенных средств для щедрого урожая лука не стоит ни рубля — оно остаётся после утреннего кофе.

Фото: Self-photographed by Rainer Haessner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лук

Кофе вместо удобрения? Да

Кофейная гуща — натуральный источник азота, который медленно и равномерно отдаёт свои полезные вещества в почву. А именно азот отвечает за мощную зелень и формирование крупных, сочных луковиц.

Чтобы использовать гущу с пользой:

тщательно просушите остатки кофе (можно прямо на бумаге);

дождитесь активного роста пера — это ваш сигнал;

аккуратно разрыхлите почву у корней;

перемешайте сухую гущу с литром садовой земли;

рассыпьте вокруг растений и слегка вработайте в верхний слой грунта.

Полив — как обычно.

Почему это работает

Кофейная гуща:

делает почву рыхлой и воздушной — корни дышат лучше;

слегка подкисляет грунт — лук это любит;

отпугивает вредителей своим ароматом — особенно эффективно против луковой мухи.

Результат не заставит себя ждать:

перо станет сочным, мощным, меньше поляжет;

головки налятся и вырастут до максимального размера;

урожай будет плотным, тяжёлым и отлично сохранится зимой.

И главное — всё это вы получите буквально из отходов, не тратя ни копейки.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

