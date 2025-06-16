Теплица ожила после одного порошка: муравьи исчезли, а тля даже не появилась

Муравьи в теплице — это не просто досадное соседство. Они разводят тлю, разрушают корни растений, строят ходы в корнеобитаемом слое и высушивают землю. Но справиться с ними можно быстро и безопасно — без химии и ловушек. Главное — знать, что насыпать.
Многие думают: ну и пусть муравьи бегают, ничего страшного. Но именно они заносят тлю на перцы, томаты и огурцы. Они же строят муравейники у корней, из-за чего растения начинают вянуть и сбрасывать завязи. Особенно страдают теплицы, где пространство ограничено, а вред распространяется быстрее.
Обычная пищевая сода — вот что помогает. Она безопасна для растений, но смертельна для муравьёв. Достаточно рассыпать её тонким слоем:
вдоль грядок;
под укрытиями;
у входа в теплицу;
прямо на муравейники, если они уже появились.
Сода нарушает структуру муравьиных тоннелей и вызывает гибель рабочих особей. А значит — тля останется без защиты и быстро исчезнет сама.
Если добавить к соде немного кукурузной муки, результат будет ещё надёжнее. Насекомые охотно уносят смесь в гнездо, но переварить её не могут — погибают сами и заражают колонию.
Для усиления результата стоит рассыпать смесь в сухую погоду и не поливать почву рядом хотя бы сутки.
Такой способ особенно полезен тем, кто выращивает урожай без химии и заботится о здоровье почвы. В отличие от инсектицидов, сода не уничтожает полезную микрофлору и не влияет на соседние культуры.
Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.
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