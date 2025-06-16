Теплица ожила после одного порошка: муравьи исчезли, а тля даже не появилась

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Муравьи в теплице — это не просто досадное соседство. Они разводят тлю, разрушают корни растений, строят ходы в корнеобитаемом слое и высушивают землю. Но справиться с ними можно быстро и безопасно — без химии и ловушек. Главное — знать, что насыпать.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Теплица

Опасность, о которой забывают

Многие думают: ну и пусть муравьи бегают, ничего страшного. Но именно они заносят тлю на перцы, томаты и огурцы. Они же строят муравейники у корней, из-за чего растения начинают вянуть и сбрасывать завязи. Особенно страдают теплицы, где пространство ограничено, а вред распространяется быстрее.

Простое средство, которое есть у всех

Обычная пищевая сода — вот что помогает. Она безопасна для растений, но смертельна для муравьёв. Достаточно рассыпать её тонким слоем:

вдоль грядок;

под укрытиями;

у входа в теплицу;

прямо на муравейники, если они уже появились.

Сода нарушает структуру муравьиных тоннелей и вызывает гибель рабочих особей. А значит — тля останется без защиты и быстро исчезнет сама.

Как усилить эффект

Если добавить к соде немного кукурузной муки, результат будет ещё надёжнее. Насекомые охотно уносят смесь в гнездо, но переварить её не могут — погибают сами и заражают колонию.

Для усиления результата стоит рассыпать смесь в сухую погоду и не поливать почву рядом хотя бы сутки.

Альтернатива химии — прямо под рукой

Такой способ особенно полезен тем, кто выращивает урожай без химии и заботится о здоровье почвы. В отличие от инсектицидов, сода не уничтожает полезную микрофлору и не влияет на соседние культуры.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

