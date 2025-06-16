Грядка для кабачков может быть смертельно опасной — если она в одном из этих трёх мест

Вы сделали всё по правилам: выбрали хороший сорт, подготовили почву, вовремя посадили. А кабачки всё равно сидят в земле и не развиваются. В чём причина? Возможно, вы выбрали для них не то место.
Есть участки, на которых кабачки не приживутся даже при самом идеальном уходе. И вот три таких примера, которые стоит запомнить.
Кабачки — часть семейства тыквенных. Если сажать их на одной и той же грядке после огурцов, тыквы или других "родственников", они будут болеть, чахнуть и почти не дадут урожая.
Почему это происходит:
в почве остаются возбудители общих заболеваний;
истощение грунта по нужным именно тыквенным микроэлементам;
риск заразить молодые растения гнилями и мозаиками.
Вывод: соблюдайте севооборот и возвращайте кабачки на прежнюю грядку не раньше, чем через 3-4 года.
Кабачки любят тепло и солнце. Если грядка находится в низине, у забора или в месте, где часто гуляет сквозняк — растение тормозит в росте. Даже при хорошем уходе кусты будут слабые, а завязей — минимум.
Проблема особенно остро проявляется в начале лета, когда ночи ещё холодные. Растение просто не набирает силу.
Вывод: выбирайте тёплые, защищённые от ветра участки с южной или юго-западной стороны.
Многие дачники любят заранее заправить грядки навозом, компостом или свежей органикой. Но для кабачков избыток питания — не благо, а стресс. Они начинают активно наращивать зелёную массу, но не цветут. Или цветут, но без завязей.
Вывод: кабачки лучше растут на умеренно плодородной почве, без переизбытка азота. Лёгкая подкормка — да, "бомбёжка" навозом — нет.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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