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Грядка для кабачков может быть смертельно опасной — если она в одном из этих трёх мест

2:08
Садоводство

Вы сделали всё по правилам: выбрали хороший сорт, подготовили почву, вовремя посадили. А кабачки всё равно сидят в земле и не развиваются. В чём причина? Возможно, вы выбрали для них не то место.

Кабачки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кабачки

Есть участки, на которых кабачки не приживутся даже при самом идеальном уходе. И вот три таких примера, которые стоит запомнить.

1. После тыквы, огурцов или патиссонов

Кабачки — часть семейства тыквенных. Если сажать их на одной и той же грядке после огурцов, тыквы или других "родственников", они будут болеть, чахнуть и почти не дадут урожая.

Почему это происходит:

  • в почве остаются возбудители общих заболеваний;

  • истощение грунта по нужным именно тыквенным микроэлементам;

  • риск заразить молодые растения гнилями и мозаиками.

Вывод: соблюдайте севооборот и возвращайте кабачки на прежнюю грядку не раньше, чем через 3-4 года.

2. Места, где скапливается холодный воздух

Кабачки любят тепло и солнце. Если грядка находится в низине, у забора или в месте, где часто гуляет сквозняк — растение тормозит в росте. Даже при хорошем уходе кусты будут слабые, а завязей — минимум.

Проблема особенно остро проявляется в начале лета, когда ночи ещё холодные. Растение просто не набирает силу.

Вывод: выбирайте тёплые, защищённые от ветра участки с южной или юго-западной стороны.

3. Там, где "залито" органикой

Многие дачники любят заранее заправить грядки навозом, компостом или свежей органикой. Но для кабачков избыток питания — не благо, а стресс. Они начинают активно наращивать зелёную массу, но не цветут. Или цветут, но без завязей.

Вывод: кабачки лучше растут на умеренно плодородной почве, без переизбытка азота. Лёгкая подкормка — да, "бомбёжка" навозом — нет.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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Грядка для кабачков может быть смертельно опасной — если она в одном из этих трёх мест
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