Эта трава творит чудеса с огурцами — не выбрасывайте её после прополки

Мы привыкли вырывать сорняки и сразу же отправлять их в компост или на свалку. Но есть одна трава, которая может принести больше пользы, чем любое магазинное удобрение. Особенно — для огурцов.
Речь о мокрице. Её считают агрессивным сорняком: она быстро разрастается, стелется по земле ковром и мешает другим растениям. Но если правильно использовать вырванную мокрицу — она превращается в бесплатное зелёное золото.
Огурцы любят влажную, прохладную почву и тень у корней. Именно это и даёт мокрица, если её использовать как мульчу:
сохраняет влагу в грунте;
защищает корни от перегрева;
тормозит рост других сорняков.
Вырванную траву просто укладывают между рядами или вокруг каждого куста, формируя рыхлый зелёный слой.
Уже через неделю заметно: листья огурцов становятся ярче, завязей — больше, а плоды — крупнее. А ещё мокрица обогащает почву, разлагаясь прямо на грядке. Главное — использовать свежую траву без семян и не допускать гниения.
Этот способ работает не только с огурцами. Отлично отзываются на такую мульчу:
кабачки;
капуста;
перец;
земляника.
А значит, вы больше не выбрасываете сорняки — вы превращаете их в бесплатную подкормку.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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