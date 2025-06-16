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Эта трава творит чудеса с огурцами — не выбрасывайте её после прополки

1:32
Садоводство

Мы привыкли вырывать сорняки и сразу же отправлять их в компост или на свалку. Но есть одна трава, которая может принести больше пользы, чем любое магазинное удобрение. Особенно — для огурцов.

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Вредитель или помощник

Речь о мокрице. Её считают агрессивным сорняком: она быстро разрастается, стелется по земле ковром и мешает другим растениям. Но если правильно использовать вырванную мокрицу — она превращается в бесплатное зелёное золото.

Как она помогает огурцам

Огурцы любят влажную, прохладную почву и тень у корней. Именно это и даёт мокрица, если её использовать как мульчу:

  • сохраняет влагу в грунте;

  • защищает корни от перегрева;

  • тормозит рост других сорняков.

Вырванную траву просто укладывают между рядами или вокруг каждого куста, формируя рыхлый зелёный слой.

Мульча, которая оживляет

Уже через неделю заметно: листья огурцов становятся ярче, завязей — больше, а плоды — крупнее. А ещё мокрица обогащает почву, разлагаясь прямо на грядке. Главное — использовать свежую траву без семян и не допускать гниения.

Что ещё можно замульчировать мокрицей

Этот способ работает не только с огурцами. Отлично отзываются на такую мульчу:

  • кабачки;

  • капуста;

  • перец;

  • земляника.

А значит, вы больше не выбрасываете сорняки — вы превращаете их в бесплатную подкормку.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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