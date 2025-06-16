Просто положите рядом два куска — и помидоры перестанут трескаться от жары

Когда на термометре за +30°C, даже самые стойкие томаты начинают сдавать позиции. Листья поникают, завязи опадают, а полив кажется бессмысленным — вода испаряется быстрее, чем успевает дойти до корней. Но на помощь пришло неожиданное средство: обычные кирпичи.
В жару почва под томатами перегревается и быстро теряет влагу. Даже при ежедневном поливе растения не получают нужного количества воды — она уходит в воздух. В результате кусты вянут, помидоры трескаются, а урожай уменьшается на глазах.
Понадобятся всего два кирпича на каждый куст. Их укладывают по бокам от растения, чуть вдавив в землю. Кирпичи нагреваются на солнце днём, а вечером начинают отдавать тепло и влагу обратно в почву, стабилизируя температуру и замедляя испарение воды.
Этот простой трюк позволяет:
сохранить влагу у корней;
защитить растение от резких перепадов температур;
улучшить условия для созревания плодов.
Кирпич, особенно красный глиняный, отлично удерживает тепло и влагу. Он действует как мини-аккумулятор: накапливает энергию днём и мягко отдаёт её ночью. Это создаёт для томатов более стабильный микроклимат.
Плюс — он частично притеняет корневую зону, что особенно важно в июле и августе, когда солнце беспощадно палит сверху.
Используя этот метод, можно сократить полив до одного раза в два дня даже в сухую погоду. А если дополнительно замульчировать почву скошенной травой — результат будет ещё лучше
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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