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Просто положите рядом два куска — и помидоры перестанут трескаться от жары

1:48
Садоводство

Когда на термометре за +30°C, даже самые стойкие томаты начинают сдавать позиции. Листья поникают, завязи опадают, а полив кажется бессмысленным — вода испаряется быстрее, чем успевает дойти до корней. Но на помощь пришло неожиданное средство: обычные кирпичи.

Томаты
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томаты

Проблема: жара уничтожает урожай

В жару почва под томатами перегревается и быстро теряет влагу. Даже при ежедневном поливе растения не получают нужного количества воды — она уходит в воздух. В результате кусты вянут, помидоры трескаются, а урожай уменьшается на глазах.

Решение из подручных материалов

Понадобятся всего два кирпича на каждый куст. Их укладывают по бокам от растения, чуть вдавив в землю. Кирпичи нагреваются на солнце днём, а вечером начинают отдавать тепло и влагу обратно в почву, стабилизируя температуру и замедляя испарение воды.

Этот простой трюк позволяет:

  • сохранить влагу у корней;

  • защитить растение от резких перепадов температур;

  • улучшить условия для созревания плодов.

Почему это работает

Кирпич, особенно красный глиняный, отлично удерживает тепло и влагу. Он действует как мини-аккумулятор: накапливает энергию днём и мягко отдаёт её ночью. Это создаёт для томатов более стабильный микроклимат.

Плюс — он частично притеняет корневую зону, что особенно важно в июле и августе, когда солнце беспощадно палит сверху.

Бонус: меньше поливов

Используя этот метод, можно сократить полив до одного раза в два дня даже в сухую погоду. А если дополнительно замульчировать почву скошенной травой — результат будет ещё лучше

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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