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Старое ведро у смородины вызывало усмешки, пока куст не выдал рекордный урожай

1:54
Садоводство

Когда жара не даёт покоя, страдают не только люди, но и растения. Особенно тяжело приходится смородине: листья вянут, ягоды мельчают, а кусты теряют силы. Но выход оказался неожиданно простым — всё изменило одно старое ведро.

Смородина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смородина

Полив, который работает сам

Чтобы помочь смородине пережить зной, достаточно создать систему капельного полива… из обычного ведра. Всё, что нужно — это:

  • пластиковое ведро с крышкой;

  • гвоздь или тонкое сверло;

  • немного времени и воды.

На дне ведра делают небольшое отверстие. Ведро ставится рядом с кустом, наполняется водой и закрывается крышкой. Влага начинает медленно вытекать и впитываться в почву прямо у корней.

Почему это лучше обычного полива

Один раз полил — и забыл. Такая система даёт растению влагу постепенно, не создавая переувлажнения или стресса. В жару это особенно важно: корни не обжигаются холодной водой, а земля остаётся умеренно влажной дольше обычного.

Проверено: после введения такого способа кусты смородины перестали вянуть даже в самый разгар жары, а ягоды стали крупнее и сочнее.

Не только для смородины

Метод подходит не только для смородины, но и для других кустарников: крыжовника, малины, даже роз. Старое ведро становится настоящим спасением там, где нет возможности часто бывать на даче.

К тому же — это бесплатно, экологично и эффективно.

Лайфхак для ленивых, который работает

Если сделать несколько таких ведер и расставить их по участку, можно полностью отказаться от ежедневных поливов. Особенно удобно тем, кто приезжает на дачу только по выходным: растения будут получать влагу даже в ваше отсутствие.

Уточнения

Ведро́ — сосуд для хранения жидких и сыпучих материалов и транспортировки их на небольшие расстояния.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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