Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
25 лет под слоем пыли: как звезда Гарри Поттера обнаружил свой потерянный Rolls-Royce
Холод после тренировки: эффективный метод или очередной ЗОЖ-миф
Елена Летучая купила фекалии за 40 тысяч рублей: о чём телеведущая предостерегает зрителей
Хвост с характером: 7 пород, которые не устроят трагедию из-за одиночества
Водители кладут мыло в машину — традиция с неожиданным эффектом
Город, в котором остановилось время: французская деревушка, где каждое фото — как картина
Цены на платину выросли: временный тренд или новая реальность
Необычный камень на Марсе нарушил логику научной команды
Забудьте про час варки: как шоковая заморозка делает свеклу мягкой за 5 минут

Одна ошибка в июле — и вы прощаетесь с урожаем смородины до следующего года

Садоводство

Когда зелень смородины внезапно теряет яркость, а листья желтеют в разгар лета — это не просто каприз природы. Это крик о помощи.

Смородина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смородина

Каждое пожелтевшее пятнышко — сигнал. Если проигнорировать его или лечить "наугад", можно потерять весь куст.

Полив: баланс на грани

Смородина одинаково страдает и от засухи, и от избыточной влаги. Частый поверхностный полив — ошибка. Он не доходит до корней, а только создает иллюзию увлажнения.

В жаркое время достаточно двух-трех глубоких поливов в месяц, чтобы промочить землю на полметра вглубь. Этого хватит, чтобы куст дышал.

Листья говорят языком дефицитов

Желтые каймы, бледные пятна и зелёные жилки — не эстетическая прихоть, а SOS от растения:

  • Калий: желтая кайма по краям листьев.

  • Магний: зеленые прожилки на фоне пожелтевшего листа.

  • Железо: усыхание и побледнение краёв.

  • Азот: бледная листва и слабые побеги.

Микровраги с большим аппетитом

Сухое лето — рай для паутинного клеща. Он оплетает куст паутиной и вытягивает из него все соки. Галловая тля атакует изнутри — её можно найти на изнанке листьев. Из-за неё на листве появляются вздутия, покраснения и, в итоге, пожелтение.

Болезни, которые не щадят

Если на листьях появились бурые пятна — возможно, это антракноз или сферотека. Они съедают зелёную массу постепенно, лишая куст фотосинтеза.

Особенно коварна вирусная мозаика. Она оставляет на листве причудливые жёлтые узоры — и это приговор. Лечения нет, заражённый куст нужно уничтожить, пока не заразил других.

Старость тоже берёт своё

Кусты смородины старше 15 лет часто теряют здоровье — их пожелтевшая листва говорит о возрастной слабости. Поможет только глубокая омолаживающая обрезка.

Профилактика — проще, чем лечение

Регулярное рыхление почвы, мульчирование приствольного круга, осенняя уборка опавших листьев и их сжигание — простые, но мощные шаги в защите от проблем.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Недвижимость
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Домашние животные
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий Аудио 
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем
Домашние животные
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем Аудио 
Популярное
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук

Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.

Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки
Россия получила иммунитет от ареста собственности за границей по искам украинских компаний Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Последние материалы
25 лет под слоем пыли: как звезда Гарри Поттера обнаружил свой потерянный Rolls-Royce
Холод после тренировки: эффективный метод или очередной ЗОЖ-миф
Елена Летучая купила фекалии за 40 тысяч рублей: о чём телеведущая предостерегает зрителей
Замглавы политбюро ХАМАС: Мы сражались 620 дней и продолжаем сражаться до сих пор
Хвост с характером: 7 пород, которые не устроят трагедию из-за одиночества
Водители кладут мыло в машину — традиция с неожиданным эффектом
Город, в котором остановилось время: французская деревушка, где каждое фото — как картина
Одна ошибка в июле — и вы прощаетесь с урожаем смородины до следующего года
Цены на платину выросли: временный тренд или новая реальность
Необычный камень на Марсе нарушил логику научной команды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.