Одна ошибка в июле — и вы прощаетесь с урожаем смородины до следующего года

Когда зелень смородины внезапно теряет яркость, а листья желтеют в разгар лета — это не просто каприз природы. Это крик о помощи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Смородина

Каждое пожелтевшее пятнышко — сигнал. Если проигнорировать его или лечить "наугад", можно потерять весь куст.

Полив: баланс на грани

Смородина одинаково страдает и от засухи, и от избыточной влаги. Частый поверхностный полив — ошибка. Он не доходит до корней, а только создает иллюзию увлажнения.

В жаркое время достаточно двух-трех глубоких поливов в месяц, чтобы промочить землю на полметра вглубь. Этого хватит, чтобы куст дышал.

Листья говорят языком дефицитов

Желтые каймы, бледные пятна и зелёные жилки — не эстетическая прихоть, а SOS от растения:

Калий : желтая кайма по краям листьев.

Магний : зеленые прожилки на фоне пожелтевшего листа.

Железо : усыхание и побледнение краёв.

Азот: бледная листва и слабые побеги.

Микровраги с большим аппетитом

Сухое лето — рай для паутинного клеща. Он оплетает куст паутиной и вытягивает из него все соки. Галловая тля атакует изнутри — её можно найти на изнанке листьев. Из-за неё на листве появляются вздутия, покраснения и, в итоге, пожелтение.

Болезни, которые не щадят

Если на листьях появились бурые пятна — возможно, это антракноз или сферотека. Они съедают зелёную массу постепенно, лишая куст фотосинтеза.

Особенно коварна вирусная мозаика. Она оставляет на листве причудливые жёлтые узоры — и это приговор. Лечения нет, заражённый куст нужно уничтожить, пока не заразил других.

Старость тоже берёт своё

Кусты смородины старше 15 лет часто теряют здоровье — их пожелтевшая листва говорит о возрастной слабости. Поможет только глубокая омолаживающая обрезка.

Профилактика — проще, чем лечение

Регулярное рыхление почвы, мульчирование приствольного круга, осенняя уборка опавших листьев и их сжигание — простые, но мощные шаги в защите от проблем.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

