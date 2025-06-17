Эти растения выглядят здоровыми, но уже заражены: распознайте опасность до того, как станет поздно

2:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Июнь — это золотое время для дачников, но одна ошибка может стоить вам всего урожая. Какие действия сейчас особенно опасны?

Фото: commons.wikimedia.org by DXLINH, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Обрезка растений

Некоторые овощи уже поздно сеять. Если посадить их в июне, они не успеют созреть или вырастут горькими, жёсткими и невкусными — всему виной жара и длинный световой день. Отложите пакетики с семенами позднеспелых культур до следующего сезона. Зелень и редис тоже пока подождут — их звёздный час наступит, когда спадёт зной.

Вода: спасение или угроза

Поливать в разгар жары — практически приговор растениям. Вода на листьях под солнцем превращается в линзы и вызывает ожоги, а большая часть влаги испаряется, даже не дойдя до корней.

Мудрые садоводы знают: "Полив только рано утром или после захода солнца — тогда земля действительно насыщается влагой".

Но и переусердствовать — вредно. Залитые грядки выдавливают воздух из почвы, корни начинают гнить, а растение — чахнуть. Учитывайте характер культуры: "Нельзя одинаково поливать влаголюбивый огурец и засухоустойчивую лаванду".

Не режьте по живому

Июнь — не лучшее время для масштабной обрезки деревьев. Это колоссальный стресс. Сок идёт рекой, деревья слабеют и могут не принести плодов.

Почва и сорта: думайте на шаг вперёд

Посадка неподходящих сортов на "чужую" почву — путь к разочарованию. Растение не будет развиваться, как бы вы за ним ни ухаживали.

Погода меняется — будьте готовы

Даже если календарь обещает тепло, в начале июня возможны возвратные заморозки. "Теплолюбивые культуры могут погибнуть за одну холодную ночь". Под рукой должен быть укрывной материал — укройте грядки двойным слоем, если прогноз пугает похолоданием.

Враги не дремлют

Не думайте, что борьба с вредителями заканчивается после цветения. Без обработки вы рискуете потерять уже завязавшиеся плоды. Лучше использовать биопрепараты и природных "телохранителей" — их нужно применять чаще, но они щадят землю и урожай.

Мульча — щит от жары

Простой слой соломы или сена удержит влагу, охладит почву и не даст шанс сорнякам.

Осмотр — как привычка

Заведите рутину: регулярно проверяйте посадки. Подвязывайте высокие растения и следите за прогнозом — будь то жара или ливни, стихия может быть беспощадной.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

