Микроэлементы, которые работают как магия — и спасают даже умирающие кусты клубники

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник хоть раз представлял себе клубнику размером с кулак — сладкую, сочную, плотную. А потом собирал пару сморщенных ягод и пытался не ругаться на жизнь и погоду. Но причина чаще кроется не в капризах природы, а в одном маленьком упущении.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сбор клубники

Когда клубника уже цветёт и начинает плодоносить, ей требуются совсем другие питательные вещества. То, что работало на старте, в этот период теряет актуальность.

Что не работает в период плодоношения

Азот - даёт пышную зелень, но в разгар лета от него одна ботва.

Фосфор - нужен для цветения, а не для роста самих ягод.

Поэтому если куст зелёный, цветы были, а ягод мало — пора сменить стратегию.

Кто действительно нужен ягодам

В середине лета клубника остро нуждается в двух микроэлементах:

Бор - отвечает за полноценный налив плодов и вкус.

Цинк - активизирует обмен веществ и помогает ягодам развиваться равномерно.

Их нехватка тормозит развитие плодов. Именно поэтому ягоды получаются мелкими, твёрдыми или вовсе "замирают".

Простая подкормка — сильный результат

Для спасения урожая не нужно покупать дорогую химию. Подойдёт доступная, проверенная смесь:

Что понадобится

Борная кислота — щепотка (на кончике ножа).

Сернокислый цинк — 2 грамма.

Вода — 10 литров.

Борную кислоту сначала растворить в небольшом объёме очень горячей воды. Это важно — в холодной воде она плохо растворяется. Получившийся концентрат влить в ведро с водой. Добавить цинк, тщательно перемешать. Готово — можно поливать.

Как применять

Грядки проливают полученным раствором — одно ведро на квадратный метр. Полив производят под корень, в обычном режиме. Уже через 10-14 дней результат проявится: кусты пойдут в рост, а ягоды — в налив.

Что получится в итоге

После такой обработки:

плодов станет заметно больше;

ягоды будут крупнее и слаще;

кусты окрепнут и отблагодарят стабильным урожаем.

Даже если раньше клубника "капризничала", правильное питание возвращает её в игру.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

