Микроэлементы, которые работают как магия — и спасают даже умирающие кусты клубники

Каждый дачник хоть раз представлял себе клубнику размером с кулак — сладкую, сочную, плотную. А потом собирал пару сморщенных ягод и пытался не ругаться на жизнь и погоду. Но причина чаще кроется не в капризах природы, а в одном маленьком упущении.
Когда клубника уже цветёт и начинает плодоносить, ей требуются совсем другие питательные вещества. То, что работало на старте, в этот период теряет актуальность.
Азот - даёт пышную зелень, но в разгар лета от него одна ботва.
Фосфор - нужен для цветения, а не для роста самих ягод.
Поэтому если куст зелёный, цветы были, а ягод мало — пора сменить стратегию.
В середине лета клубника остро нуждается в двух микроэлементах:
Бор - отвечает за полноценный налив плодов и вкус.
Цинк - активизирует обмен веществ и помогает ягодам развиваться равномерно.
Их нехватка тормозит развитие плодов. Именно поэтому ягоды получаются мелкими, твёрдыми или вовсе "замирают".
Для спасения урожая не нужно покупать дорогую химию. Подойдёт доступная, проверенная смесь:
Борная кислота — щепотка (на кончике ножа).
Сернокислый цинк — 2 грамма.
Вода — 10 литров.
Борную кислоту сначала растворить в небольшом объёме очень горячей воды. Это важно — в холодной воде она плохо растворяется.
Получившийся концентрат влить в ведро с водой.
Добавить цинк, тщательно перемешать.
Готово — можно поливать.
Грядки проливают полученным раствором — одно ведро на квадратный метр. Полив производят под корень, в обычном режиме. Уже через 10-14 дней результат проявится: кусты пойдут в рост, а ягоды — в налив.
После такой обработки:
плодов станет заметно больше;
ягоды будут крупнее и слаще;
кусты окрепнут и отблагодарят стабильным урожаем.
Даже если раньше клубника "капризничала", правильное питание возвращает её в игру.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.