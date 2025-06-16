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Клубника горит прямо на грядке? Один приём спасёт урожай от июньского пекла

3:00
Садоводство

Июнь может быть не просто солнечным — он может быть беспощадным. Когда термометр уверенно застывает за отметкой +30 °C, клубника превращается из культуры, нуждающейся в уходе, в экстренную зону спасения. Листья вянут, ягоды вянут, садоводы нервничают.

Клубника на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Клубника на грядке

Может ли солнце буквально "испечь" ягоды? Ещё как. Без тени и влаги они теряют сочность, становятся сухими, мелкими и кислыми. Чтобы не потерять урожай в самом начале сезона, нужно действовать быстро и грамотно.

Притенение — первая помощь

Ягоды, оказавшиеся под открытым небом, страдают первыми. Спасёт их лёгкая тень. Подойдёт притеняющая сетка, белое агроволокно, натянутое на дуги, или даже старая простыня. Главное — не касаться растений напрямую, иначе это добавит тепла, а не убавит.

Укрытие для корней

Почва на солнце нагревается не хуже сковороды. Корни в таких условиях буквально задыхаются. Рекомендуется замульчировать землю соломой, хвойным опадом или кокосовым волокном. Такой слой сохранит влагу, охладит землю и избавит от перегрева.

Полив — как ритуал

Поливать клубнику днём — ошибка, за которую растение может "ответить" грибком и ожогами. Идеальное время — раннее утро или вечер. Вода должна быть тёплой, около +20 °C. Ледяной "душ" из шланга — стресс для корней.

Поливать нужно под корень, не распыляя по листьям и ягодам. Часто, но понемногу — не вариант. Лучше глубоко 2-3 раза в неделю, по 1-1,5 литра на куст. После полива обязательно рыхлить почву или обновлять мульчу, иначе образуется плотная корка, мешающая дыханию корней.

Удаляем всё лишнее

Пока растение тратит силы на ненужные усы и старые листья, ягоды остаются без питания. Если нет цели размножения — усы лучше безжалостно вырезать. Также срезают сухие, повреждённые или больные листья, чтобы энергия пошла в плоды.

Своевременный сбор и подкормка

Переспевшие или гниющие ягоды — рассадник проблем. Их нужно убирать сразу же, не дожидаясь визита вредителей или вспышки плесени. После первой волны урожая клубнику нужно подкормить: подойдет калийно-фосфорное удобрение или натуральные настои — зольная вода, настой крапивы.

Враги не дремлют

Серая гниль, клещи и прочие "гости" особенно активны в жару. Профилактика — проветривание посадок и своевременное применение мягких, но эффективных средств защиты.

Клубника, окружённая вниманием, даже в жару даст сочные и ароматные плоды. Главное — быть на шаг впереди палящего солнца.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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