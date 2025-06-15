Лёгкий дождь или сильный: как решить, поливать рассаду или нет

Одним из основных вопросов, с которым сталкиваются дачники и огородники, является необходимость поливки растений после дождя. Давайте разберёмся в этом вопросе и выясним, как правильно заботиться о рассаде в зависимости от погодных условий.
Прежде всего, важно понять, сколько дождя выпало и как долго шёл дождь:
Определить необходимость полива можно, проверив влажность почвы. Для этого:
Если вы решили полить рассаду после дождя, выбирайте правильное время суток. Полив в вечернее или утреннее время позволяет уменьшить потери влаги из-за быстрого испарения, а также помогает предотвратить перегрев корней.
Некоторые растения более чувствительны к недостатку воды, чем другие. Например, томаты и перцы требуют постоянной влажности, в то время как более выносливые культуры, такие как капуста или морковь, могут быть менее требовательными. Оцените состояние вашей рассады и её потребности в воде.
Не забывайте о влажности воздуха. Если после дождя погода остается облачной и влажной, растения могут иметь меньше потребности в воде, чем в жаркий и сухой день.
Полив рассады в огороде после дождя — это вопрос, требующий внимательного подхода и анализа условий. Легкий дождь может не обеспечить растения достаточным количеством влаги, в то время как обильный дождь сделает дополнительный полив излишним. Регулярно проверяйте состояние почвы, учитывайте погодные условия, потребности растений и планируйте полив с умом. Заботясь о своих растениях, вы сможете добиться хорошего урожая и здоровья ваших садовых культур!
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