Лёгкий дождь или сильный: как решить, поливать рассаду или нет

3:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Одним из основных вопросов, с которым сталкиваются дачники и огородники, является необходимость поливки растений после дождя. Давайте разберёмся в этом вопросе и выясним, как правильно заботиться о рассаде в зависимости от погодных условий.

Фото: commons.wikimedia.org by Obsidian Soul, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Острый перец

Условия после дождя

Прежде всего, важно понять, сколько дождя выпало и как долго шёл дождь:

Лёгкий дождь: если дождь был коротким и не очень сильным, то почва может оставаться недостаточно влажной. Обратите внимание на состояние верхнего слоя почвы — если он сухой на ощупь, возможно, потребуется дополнительный полив.

Сильный дождь: если дождь был обильным и продолжительным, то растения, скорее всего, получили достаточно влаги. В этом случае дополнительная поливка не только необязательна, но и может быть вредна, так как избыток влаги может привести к загниванию корней.

Проверка влажности почвы

Определить необходимость полива можно, проверив влажность почвы. Для этого:

Проверьте уровень внедрения: возьмите небольшую горсть почвы из верхнего слоя (2-3 см) и сожмите её в ладонях. Если почва легко рассыпается, это указывает на то, что она сухая и требует полива. Если же она остается комком, значит, влаги достаточно.

Доски и краски: вы также можете использовать деревянную палочку или шпажку. Вставьте её в почву и проверьте, сколько влаги осталось на ней. Если она сухая, пора полить рассаду.

Время суток для полива

Если вы решили полить рассаду после дождя, выбирайте правильное время суток. Полив в вечернее или утреннее время позволяет уменьшить потери влаги из-за быстрого испарения, а также помогает предотвратить перегрев корней.

Учитывайте вид рассады

Некоторые растения более чувствительны к недостатку воды, чем другие. Например, томаты и перцы требуют постоянной влажности, в то время как более выносливые культуры, такие как капуста или морковь, могут быть менее требовательными. Оцените состояние вашей рассады и её потребности в воде.

Влага в воздухе

Не забывайте о влажности воздуха. Если после дождя погода остается облачной и влажной, растения могут иметь меньше потребности в воде, чем в жаркий и сухой день.

Полив рассады в огороде после дождя — это вопрос, требующий внимательного подхода и анализа условий. Легкий дождь может не обеспечить растения достаточным количеством влаги, в то время как обильный дождь сделает дополнительный полив излишним. Регулярно проверяйте состояние почвы, учитывайте погодные условия, потребности растений и планируйте полив с умом. Заботясь о своих растениях, вы сможете добиться хорошего урожая и здоровья ваших садовых культур!