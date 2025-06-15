Когда пора копать картошку: 5 знаков, которые вы не должны пропустить

Одним из самых важных моментов является определение времени, когда картошку пора копать. Поспешить или затянуть с копкой может привести к потере части урожая или снижению его качества. Давайте рассмотрим основные признаки, которые помогут вам точно определить, когда пора собирать картошку.

Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Картофель, картошка

Состояние ботвы

Увядание и пожелтение ботвы: один из самых очевидных признаков готовности картошки к сбору — состояние её ботвы. Как правило, когда ботва начинает желтеть, усыхать и увядать, это сигнализирует о завершении вегетационного периода.

Объёмы ботвы: если ваши растения стали менее пышными и начали терять свою яркость, это еще один знак, что урожай созрел.

Состояние клубней

Размер клубней: убедитесь, что картофель достиг желаемого размера. Вы можете сделать это, немного пощупав верхний слой почвы. Если клубни уже заметно видны и имеют приличные размеры, можно начинать подготовку к сбору.

Текстура кожуры: проверьте, насколько хорошо сформировалась кожура картофеля. Когда клубни созревают, их шкурка становится плотной и прочной. Опробуйте один из клубней, чтобы убедиться, что он легко очищается и не имеет зеленых участков.

Время года

Сроки посева: обычно картошку копают в августе-сентябре, в зависимости от сорта. Ранние сорта обычно начинают готовность уже в конце июля, тогда как более поздние сорта могут быть готовы в сентябре.

Погодные условия: следите за погодой. Дождливые дни могут усложнить процесс копки, так как почва становится рыхлой и сырой. Оптимально, если за несколько дней до копки будет солнечная погода, чтобы почва немного подсохла.

Семенные клубни

Проверка на пробные клубни: если у вас есть сомнения, вы можете провести проверку, приподняв несколько клубней из земли. Это хороший способ получить представление о размере и состоянии урожая.

Состояние поля

Присутствие вредителей и болезни: если вы заметили признаки заболеваний или появления вредителей, таких как колорадский жук, лучше выкопать урожай незамедлительно. Это предотвратит дальнейшее повреждение оставшихся клубней.

Уделяйте внимание состоянию ботвы, размеру и текстуре клубней, погодным условиям и времени сбора, и это позволит вам получить хороший урожай.