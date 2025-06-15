Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как создать волшебный уголок в саду: ароматные растения для вашего наслаждения
Секрет лёгкого ужина раскрыт! Салат с кускусом, сыром фета и сушёной клюквой, который удивит даже гурманов
Лунная АЭС — дверь к Марсу: этот план поражает воображение
Мосты, дома и километры сетей: что творится в Вологодской области
10 дней в браке: Бородина и Сердюков удивили всех расставанием — что произошло на самом деле?
Дренажный массаж для похудения: мифы, правда и почему он не заменит спорт и питание
Обезьяны, которые будто обгорели: почему у уакари такие алые лица
100 лет на ногах и с ясной головой: что делает этот дедушка не так, как все
38 золотых жил: Казахстан открыл новые месторождения полезных ископаемых

Когда пора копать картошку: 5 знаков, которые вы не должны пропустить

Садоводство » Советы

Одним из самых важных моментов является определение времени, когда картошку пора копать. Поспешить или затянуть с копкой может привести к потере части урожая или снижению его качества. Давайте рассмотрим основные признаки, которые помогут вам точно определить, когда пора собирать картошку.

Картофель, картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картофель, картошка

Состояние ботвы

  • Увядание и пожелтение ботвы: один из самых очевидных признаков готовности картошки к сбору — состояние её ботвы. Как правило, когда ботва начинает желтеть, усыхать и увядать, это сигнализирует о завершении вегетационного периода.
  • Объёмы ботвы: если ваши растения стали менее пышными и начали терять свою яркость, это еще один знак, что урожай созрел.

Состояние клубней

  • Размер клубней: убедитесь, что картофель достиг желаемого размера. Вы можете сделать это, немного пощупав верхний слой почвы. Если клубни уже заметно видны и имеют приличные размеры, можно начинать подготовку к сбору.
  • Текстура кожуры: проверьте, насколько хорошо сформировалась кожура картофеля. Когда клубни созревают, их шкурка становится плотной и прочной. Опробуйте один из клубней, чтобы убедиться, что он легко очищается и не имеет зеленых участков.

Время года

  • Сроки посева: обычно картошку копают в августе-сентябре, в зависимости от сорта. Ранние сорта обычно начинают готовность уже в конце июля, тогда как более поздние сорта могут быть готовы в сентябре.
  • Погодные условия: следите за погодой. Дождливые дни могут усложнить процесс копки, так как почва становится рыхлой и сырой. Оптимально, если за несколько дней до копки будет солнечная погода, чтобы почва немного подсохла.

Семенные клубни

  • Проверка на пробные клубни: если у вас есть сомнения, вы можете провести проверку, приподняв несколько клубней из земли. Это хороший способ получить представление о размере и состоянии урожая.

Состояние поля

  • Присутствие вредителей и болезни: если вы заметили признаки заболеваний или появления вредителей, таких как колорадский жук, лучше выкопать урожай незамедлительно. Это предотвратит дальнейшее повреждение оставшихся клубней.

Уделяйте внимание состоянию ботвы, размеру и текстуре клубней, погодным условиям и времени сбора, и это позволит вам получить хороший урожай. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Вот почему кошки кусают руки — даже если вы их только гладили
Домашние животные
Вот почему кошки кусают руки — даже если вы их только гладили Аудио 
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Еда и рецепты
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение Аудио 
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Авто
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый Аудио 
Популярное
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных

Старый дачный трюк, от которого огурцы растут как бешеные. Без химии, без затрат — только народные рецепты и проверенные временем настои.

Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Последние материалы
Лунная АЭС — дверь к Марсу: этот план поражает воображение
Мосты, дома и километры сетей: что творится в Вологодской области
10 дней в браке: Бородина и Сердюков удивили всех расставанием — что произошло на самом деле?
Дренажный массаж для похудения: мифы, правда и почему он не заменит спорт и питание
Обезьяны, которые будто обгорели: почему у уакари такие алые лица
100 лет на ногах и с ясной головой: что делает этот дедушка не так, как все
38 золотых жил: Казахстан открыл новые месторождения полезных ископаемых
Супербыстрый пирог в блендере за 35 минут: простой рецепт, который удивит всех
Секрет садовников раскрыт: где и как раскладывать компост, чтобы цветы не знали перерывов
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.