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Не ждите беды: вот как изменить условия жизни кротов на вашем участке навсегда

3:25
Садоводство » Вредители и болезни

Кроты, эти небольшие и кажущиеся безобидными создания, могут стать настоящей головной болью для садоводов и дачников. Их подземные норы и холмики могут разрушить эстетичный вид вашего участка, повредить корни растений и вызвать дискомфорт. Если вы столкнулись с этой проблемой, не отчаивайтесь — мы расскажем, как эффективно и навсегда выселить непрошеных землекопов.

Сибирский крот
Фото: commons.wikimedia.org by Tarbosaurus 78, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Сибирский крот

Понимание поведения кротов

Перед тем как предпринимать действия, стоит понять поведение кротов. Эти млекопитающие активно копают норы в поисках пищи, в основном червей и насекомых. Если на вашем участке много червей, это будет настоящая находка для кротов. Поэтому один из подходов к борьбе с ними — изменение условий их проживания.

Изменение экосистемы

Если вы хотите сделать свой участок непригодным для кротов, можно попробовать изменить экосистему:

  • Снижение численности пищи: разумное использование удобрений и минимизация полива могут привести к уменьшению популяции червей и насекомых в вашей почве.
  • Создание барьеров: установка сетки из мелкой проволоки на глубину около 20-30 см вокруг сада может помочь предотвратить попадание кротов на участок.

Использование отталкивающих средств

Если вы предпочитаете более щадящие методы, можно попробовать отталкивающие средства:

  • Ароматические вещества: некоторые растения, такие как лук, чеснок, лаванда и мята, могут отпугивать кротов. Высадите их по периметру вашего участка или используйте настойки для обработки.
  • Эфирные масла: определённые эфирные масла, такие как ментоловое или эвкалиптовое, можно капать на ваты и разложить вблизи нор. Эти запахи могут быть неприятны для кротов.

Применение механических методов

Если хотите добиться максимального эффекта, рассмотрите механические методы:

  • Кротоотпугиватели: существуют специальные устройства, которые издают ультразвуковые волны или вибрации, вызывая дискомфорт у кротов. Эти устройства можно установить в различных частях вашего участка.
  • Народные методы: некоторые садоводы используют старые футбольные мячи или бутылки, заглубленные в почву. Они создают звуковые колебания, которые могут отпугнуть кротов.

Обращение к профессионалам

Если вы пробовали все вышеперечисленные методы, но все равно не добились успеха, возможно, имеет смысл обратиться к профессионалам. Существуют компании, которые занимаются отловом и выселением животных, включая кротов. Они имеют соответствующие лицензии и могут быстро и эффективно решить вашу проблему.

Кроты могут превратиться в настоящую проблему для любого садовода, но с правильным подходом их можно выселить навсегда. Изменение экосистемы, использование отталкивающих средств и применение механических методов помогут вам избавить свой участок от непрошенных гостей. Помните, что лучше всего действовать быстро и последовательно: выявив проблемы, сразу принимайте меры, чтобы избежать их усугубления. Ваш сад должен радовать вас красотой, а не быть полем битвы с кротами!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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