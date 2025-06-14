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Секреты крепкого крыжовника: как избежать распространения болезней в июне

Садоводство » Советы

Июнь — это время расцвета и нового урожая на даче, особенно когда дело касается ягодных культур. Однако именно в этот месяц дачники часто совершают одну из самых распространённых ошибок, которая может привести к заболеванию крыжовника. О чём идёт речь? 

Крыжовник
Фото: Own work by Евгений Катышев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крыжовник

Профилактика заболеваний

Первая и главная ошибка дачников в июне — это игнорирование профилактики заболеваний, таких как мучнистая роса, антракноз и другие грибковые инфекции, которые особенно активны в теплую и влажную погоду. Крыжовник, как и другие ягодные культуры, подвержен этим болезням, и своевременные меры могут существенно снизить риск их появления.

Что делать?

  • Осмотрите ваши кусты: обратите внимание на нижнюю сторону листьев, где могут появиться характерные белые или коричневые пятна.
  • Воспользуйтесь фунгицидами: если вы заметили первые признаки болезни, не откладывайте опрыскивание специальными препаратами.

Удаление зараженных участков

Второй важный шаг — это незамедлительное удаление зараженных частей растения. Если вы заметили, что на крыжовнике появляются больные листья или побеги, лучше всего срезать их сразу, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Как правильно удалить?

  • Используйте острые и стерилизованные инструменты, чтобы снизить риск передачи инфекции.
  • Удаленные части растения следует сжигать или утилизировать вдали от участка, чтобы не допустить повторного заражения.

Уход за почвой и полив

Не менее важным аспектом является правильный уход за почвой вокруг крыжовника. Обеспечьте растению регулярный полив, особенно в июне, когда погода может быть жаркой и сухой. Однако будьте осторожны: как переувлажнение, так и пересыхание почвы способствуют развитию болезней, таких как корневая гниль.

Советы по поливу:

  • Поливайте крыжовник в утренние или вечерние часы, чтобы избежать испарения воды на солнце.
  • Используйте мульчирование для удержания влаги и минимизации роста сорняков, которые могут создавать конкуренцию вашим растениям.

Подкормка растительной массы

Не забывайте о питательных веществах для вашего крыжовника. В июне это важно для его активного роста и формирования ягод. Нехватка питательных веществ может ослабить растение и сделать его более подверженным заболеваниям.

Что использовать?

  • Вносите удобрения с высоким содержанием калия и фосфора, которые способствуют развитию корневой системы и улучшению качества плодов.

Июнь — это не только месяц, когда крыжовник радует нас своим цветением, но и время, когда необходимо проявлять заботу о растении, чтобы избежать возможных заболеваний. Игнорирование профилактических мер может привести к серьезным последствиям. Не откладывайте уход за вашими кустами: проведите осмотр, сделайте профилактические обработки и заботьтесь о правильном поливе и питании. Ваши усилия будут вознаграждены вкусными ягодами и здоровыми растениями!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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