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Жёлтые листья смородины в июне: что скрывают ваши кусты и как это исправить

3:09
Садоводство » Вредители и болезни

Июнь для садоводов — это период активного роста и плодоношения, однако некоторые растения могут испытывать неприятные проблемы. Одна из таких распространенных проблем — желтизна листьев смородины. Что может быть причиной этого явления, и как с ним бороться? 

Куст смородины
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Куст смородины

Нехватка питательных веществ

Одной из основных причин пожелтения листьев смородины является нехватка питательных веществ, особенно азота. Смородина, известная своими обилием плодов, потребляет большое количество макро- и микроэлементов. При недостатке азота листья начинают желтеть, так как не получают достаточного количества хлорофилла. Профилактическое внесение удобрений весной может предотвратить эту проблему.

Паразиты и болезни

Желтеющие листья смородины могут указывать на наличие вредителей, таких как тля или паутинные клещи. Эти насекомые питаются соком растений, что приводит к их ослаблению и желтизне. Кроме того, некоторые грибковые болезни, такие как мучнистая росса или грибковые инфекции, также могут вызывать изменение окраски листьев. Важно проводить регулярные осмотры растений на наличие вредителей и болезней.

Неправильный полив

Избыток или нехватка влаги также могут быть причиной пожелтения листьев у смородины. Если растение получает слишком много воды, корни могут начать гнить, что приведет к плохому усвоению питательных веществ. В то же время, недостаток влаги может вызвать стресс у растения. Полив смородины должен быть регулярным, особенно в жаркую погоду, но без переувлажнения.

Заморозки и стресс

Хотя июнь обычно теплый, неожиданные заморозки могут также негативно сказаться на листьях смородины. Если температура опускается ниже 0 °C, это может вызвать стресс у растения и, как следствие, пожелтение листвы. Постарайтесь защитить свои кусты от неожиданных холодов, используя укрытия или мульчу.

Определение проблем и меры борьбы

Для диагностики причины пожелтения листьев обратите внимание на следующие аспекты:

  • Проверьте уровень питания: если смородина выглядит слабо, может быть полезным внести комплексное удобрение с высоким содержанием азота.
  • Осмотрите кусты на наличие вредителей и болезней. Если они обнаружены, используйте подходящие инсектициды или фунгициды, следуя инструкциям на упаковке.
  • Установите режим полива: следите за влажностью почвы, чтобы предотвратить как пересыхание, так и переувлажнение.

Желтизна листьев смородины в июне может быть вызвана рядом факторов, включая нехватку питания, наличие вредителей и неправильный полив. Своевременная диагностика и принятие мер помогут избежать серьезных последствий и сохранить здоровье ваших растений. Прислушивайтесь к вашим кустам, и они щедро отплатят вам вкусными ягодами в конце сезона!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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