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Тля в бегах: секретный рецепт, от которого розы становятся бронебойными

1:45
Садоводство

Розы — не просто цветы. Это королевы сада, способные пленить взгляд с первого лепестка. Но даже за самой грациозной красотой могут скрываться опасности: вредители, болезни, пересыхание почвы. И нередко именно тля превращается в кошмар любого садовода, даже самого опытного.

Розы
Фото: commons.wikimedia.org by Salicyna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Розы

В таких случаях хочется найти решение, которое будет эффективным и при этом не навредит ни природе, ни насекомым-опылителям. И именно здесь появляется масло нима — природный ответ на агрессивную химию.

Масло, которое спасает лепестки

Натуральное масло нима добывают из семян одноимённого дерева. Оно воздействует на тлю, грибок и других вредителей, нарушая их цикл размножения и питания. При этом пчёлы и другие "полезные ребята" остаются в безопасности. Разбавьте масло водой и нанесите на кусты рано утром или вечером — и это создаст невидимый барьер от нашествий.

Важно: регулярное применение помогает не только избавиться от проблемы, но и предотвратить повторные атаки.

Ещё один зелёный союзник

Помимо опрыскиваний, хорошо работает и компаньонная посадка. Базилик, бархатцы и чеснок — отличные соседи для роз. Они не только украшение, но и натуральные отпугиватели вредителей.

Сила обрезки и питания

Для пышного цветения кустам необходима правильная обрезка и регулярная подкормка. Навоз, разбавленные томатные удобрения с калием — вот что будет по вкусу этим капризным красавицам. На лёгких почвах не забывайте про полив — особенно в зной.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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