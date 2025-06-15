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Йод, хлеб и сыворотка: огуречный ритуал, который срабатывает лучше любых удобрений

1:35
Садоводство

Выращивать огурцы без капли химии — реально. Главное — знать несколько простых, но проверенных способов защиты и подкормки, которые легко повторить дома. Всё, что понадобится, уже есть у вас на кухне.

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Натуральный спрей от болезней

Пока огурцы не начали цвести, самое время защитить их от грибков. Для профилактики подойдёт домашний раствор:

  • 20 г натёртого хозяйственного мыла (разведите в небольшом количестве воды);
  • 1 литр молока;
  • 30 капель йода.

Перемешайте ингредиенты и обрабатывайте растения раз в две недели. Этот спрей помогает предупредить появление плесени и сохранить листья крепкими.

Спасаем листья от пожелтения

Жёлтые листья — тревожный сигнал. Часто это признак нехватки питательных веществ. Домашнее средство справится с проблемой без лишних затрат:

  • 300 г чёрного хлеба замочите в ведре воды;
  • добавьте 1 каплю йода;
  • дайте настояться.

Поливайте этим настоем грядки каждые две недели. Он одновременно питает и отпугивает вредителей.

Подкормка для обильного урожая

Если хотите, чтобы огурцы не просто росли, а активно плодоносили, попробуйте "сывороточный навоз". Он прост:

  • 2 литра сыворотки;
  • 8 литров воды;
  • 150 г сахара.

Такой коктейль помогает нарастить зелёную массу, а сахар — энергетическая подпитка для всего растения. Поливать стоит каждые 10 дней.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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